拯溺工會冀加強規管觀浪者 議員憂難做

【明報專訊】「樺加沙」昨日吹襲本港，有一家四口到柴灣觀浪發生墮海意外。現時有法例懲處市民在惡劣天氣下在康文署海灘逐浪，但法例沒有涵蓋一般海濱。港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，前線救生員常呼籲市民惡劣天氣下遠離海岸，不少人當「耳邊風」，期望加強教育及執法。至於需否立法規管「追風逐浪」，本身是律師的立法會議員江玉歡表示，本港不少地方被海岸包圍，舉例中環碼頭，及尖沙嘴不少酒店與海邊僅一條馬路之隔，擔心禁止行近海邊的條例定義與執法不易。
禁行海邊定義執法不易
墮海事發地點在柴灣防波堤旁邊，胡啟榮稱不少觀浪者「低估大自然力量，高估個人逃生及救人能力」，即使是受訓的救生員，亦需以救生浮標及獨木舟等，才有較大機會救人，強調「識游水不等於識救人」。他認為，目前按《泳灘規例》票控個案不多，冀加強執法，同時宣傳教育以提高市民保護自己的意識。
保安局長鄧炳強去年回覆立法會提問，稱過去3年，康文署就有市民進入或擬進入暫時封閉的泳灘進行水上活動，除發出多次勸喻，共發出4次口頭警告，但未有檢控個案。
康文署昨午宣布所有刊憲泳灘暫時封閉，任何人如不遵從相關安排即屬違法，根據《泳灘規例》，最高可被罰2000元及監禁14天。不過，昨日事發地點屬公眾海濱，並非泳難，江玉歡認為，事件不幸發生，建議相關部門以攝錄方式輔助，加強巡邏及執法，同時加強宣傳教育，呼籲社會不要營造「觀浪很有型」的氛圍。
被問到需否立法加強規管海邊追風逐浪，前保安局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，須靠市民自律，互相提醒監察，勿做高危的觀浪行為，否則「貪一時之快追風逐浪，自己和他人的生命無『take 2』（第二次）」。
