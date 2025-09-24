拯溺工會冀加強規管觀浪者 議員憂難做

禁行海邊定義執法不易

墮海事發地點在柴灣防波堤旁邊，胡啟榮稱不少觀浪者「低估大自然力量，高估個人逃生及救人能力」，即使是受訓的救生員，亦需以救生浮標及獨木舟等，才有較大機會救人，強調「識游水不等於識救人」。他認為，目前按《泳灘規例》票控個案不多，冀加強執法，同時宣傳教育以提高市民保護自己的意識。

保安局長鄧炳強去年回覆立法會提問，稱過去3年，康文署就有市民進入或擬進入暫時封閉的泳灘進行水上活動，除發出多次勸喻，共發出4次口頭警告，但未有檢控個案。

康文署昨午宣布所有刊憲泳灘暫時封閉，任何人如不遵從相關安排即屬違法，根據《泳灘規例》，最高可被罰2000元及監禁14天。不過，昨日事發地點屬公眾海濱，並非泳難，江玉歡認為，事件不幸發生，建議相關部門以攝錄方式輔助，加強巡邏及執法，同時加強宣傳教育，呼籲社會不要營造「觀浪很有型」的氛圍。

被問到需否立法加強規管海邊追風逐浪，前保安局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，須靠市民自律，互相提醒監察，勿做高危的觀浪行為，否則「貪一時之快追風逐浪，自己和他人的生命無『take 2』（第二次）」。