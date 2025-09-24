抵港始悉航班撤 有轉機客滯兩夜 425機取消延誤 秩序暢順

有傍晚班次下午起飛

昨下午1時半左右，機場離境大堂未見大量滯留旅客，大部分航空公司仍有職員在櫃枱協助受影響乘客，秩序大致暢順。根據機場航班顯示屏，傍晚大部分航班均取消，有部分則改於下午起飛，最後一班離港的客機近6時左右起飛，前往寧波；至於抵港航班，昨最後一班抵港航機於晚上7時許從新加坡抵港。

的士派籌需候20號碼 臨時休息區旅客少

機場人流昨較平常冷清，仍有食肆、商舖照常營業，於傍晚時分人流逐漸減少，有商舖亦提早關門。機管局下午啟動的士派籌系統，增派職員協助乘客在取票機取籌等候，記者5時許在場觀察，市區的士大約需輪候約20個號碼。另外，機管局在機場過渡層設臨時休息區，記者觀察只有零星旅客逗留休息，有人以多張椅子拼在一起當作牀睡覺。

雖然航空公司提早預告取消航班，惟有一些經香港轉機的乘客抵港後才得悉航班取消。台灣旅客郭女士連同兩名親屬在廣州旅行約一星期，原定昨下午經香港乘搭飛機返回台北，抵達機場後才得悉航班取消，需要待航空公司重新安排航班。她們表示不擔心物資短缺，可在機場購買糧食，衣物亦足夠，惟未有決定會否重新預訂酒店或留在機場。

美國旅客Maria帶同兩名小孩昨從韓國抵港，原定於同日飛回美國洛杉磯，但抵港後才得悉航班已取消，並已獲安排於明日離港。她說原本可前往市區，但因颱風關係決定留在機場，未有因航班取消而過分擔心，而她的小孩原定需在美國上學，她說原已為他們申請假期，惟因航班延期，未能如期上學，需再度致電學校請假，小孩在機場一角取出毛巾鋪在地上玩耍，心情未見受影響。

機管局日前表示會開放員工休息區確保機場有足夠人手運作，有機場員工需留守。清潔工鄭女士表示，即使在8號風球下仍有機鐵，但據過往經驗需要近兩小時才能回家，因此決定留守機場，相對較安全，而其公司早已向他們查詢會否留守，並設休息區和津貼。她表示，過往亦曾在颱風期間在機場過夜，惟未試過留守多於一天，「沒辦法啦，今次個風咁大」。