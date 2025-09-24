明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

抵港始悉航班撤 有轉機客滯兩夜 425機取消延誤 秩序暢順

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港，機管局昨公布截至上午10時半，全日取消382班航班，有43班航班延誤；全日共處理約600班航班，稱今日全日僅小量貨運航班運作。多間航空公司日前陸續宣布取消航班，機場昨未見有大量旅客滯留，有部分經香港轉機的旅客，抵港後才得悉航班取消，為安全起見計劃留在機場過夜等待離港，其中有轉機回美國的旅客需連續兩晚留在機場等待航班。

有傍晚班次下午起飛

昨下午1時半左右，機場離境大堂未見大量滯留旅客，大部分航空公司仍有職員在櫃枱協助受影響乘客，秩序大致暢順。根據機場航班顯示屏，傍晚大部分航班均取消，有部分則改於下午起飛，最後一班離港的客機近6時左右起飛，前往寧波；至於抵港航班，昨最後一班抵港航機於晚上7時許從新加坡抵港。

的士派籌需候20號碼 臨時休息區旅客少

機場人流昨較平常冷清，仍有食肆、商舖照常營業，於傍晚時分人流逐漸減少，有商舖亦提早關門。機管局下午啟動的士派籌系統，增派職員協助乘客在取票機取籌等候，記者5時許在場觀察，市區的士大約需輪候約20個號碼。另外，機管局在機場過渡層設臨時休息區，記者觀察只有零星旅客逗留休息，有人以多張椅子拼在一起當作牀睡覺。

雖然航空公司提早預告取消航班，惟有一些經香港轉機的乘客抵港後才得悉航班取消。台灣旅客郭女士連同兩名親屬在廣州旅行約一星期，原定昨下午經香港乘搭飛機返回台北，抵達機場後才得悉航班取消，需要待航空公司重新安排航班。她們表示不擔心物資短缺，可在機場購買糧食，衣物亦足夠，惟未有決定會否重新預訂酒店或留在機場。

美國旅客Maria帶同兩名小孩昨從韓國抵港，原定於同日飛回美國洛杉磯，但抵港後才得悉航班已取消，並已獲安排於明日離港。她說原本可前往市區，但因颱風關係決定留在機場，未有因航班取消而過分擔心，而她的小孩原定需在美國上學，她說原已為他們申請假期，惟因航班延期，未能如期上學，需再度致電學校請假，小孩在機場一角取出毛巾鋪在地上玩耍，心情未見受影響。

機管局日前表示會開放員工休息區確保機場有足夠人手運作，有機場員工需留守。清潔工鄭女士表示，即使在8號風球下仍有機鐵，但據過往經驗需要近兩小時才能回家，因此決定留守機場，相對較安全，而其公司早已向他們查詢會否留守，並設休息區和津貼。她表示，過往亦曾在颱風期間在機場過夜，惟未試過留守多於一天，「沒辦法啦，今次個風咁大」。

上 / 下一篇新聞