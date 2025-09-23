明報新聞網
要聞

指明風雨上班「指定人員」 孫玉菡：未必可行

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，根據政府《惡劣天氣及「極端情况」下工作守則》，僱主可訂明惡劣天氣下仍需上班的「指定人員」。昨日立法會人力事務委員會會議上，有議員關注相關定義太寬鬆，促勞福局清晰界定「指定人員」，局長孫玉菡說做法未必可行。勞工處長許澤森呼籲僱主與僱員及早協商，稱倘僱主未預先安排便貿然致電員工上班，做法非常不可取。

工聯會議員黃國表示，留意到惡劣天氣下很多商店營業，很多人要上班，認為守則中「指定人員」定義太寬鬆，建議勞福局清晰界定。工聯會議員郭偉强稱，守則雖訂明僱主應向指定人員發放當值津貼及特別交通津貼，惟很多指定人員未享上述津貼。

議員：很多指定人員未按守則獲津貼

勞福局長孫玉菡回應稱，不同崗位確實要人來確保城市運作，由當局指明「指定人員」的做法未必可行。許澤森補充，在很多城市運作中，工種環環相扣，故希望留有彈性讓僱主及僱員協商。他說，指引中有關勞工待遇的具體建議最終能否體現，要視乎僱傭合約，再度呼籲僱主及僱員及早協商惡劣天氣下的特殊工作安排。

政務司長陳國基昨午主動呼籲僱主要以員工安全為首要考慮，體諒員工大風大雨上班困難，要情理兼備、彈性處理。他說僱主有責任提供安全工作環境，若不理員工安危，甚至令員工受傷，相信「他（僱主）自己也過意不去」，亦可能觸犯法例。

清潔服務業職工會總幹事何靜姍稱，政府外判清潔工一般有「風更」安排，可獲「工半」（1.5倍工資），惟私人公司大多無相關安排。她說，天氣惡劣時難預計街上情况，不建議工友打風期間到戶外工作，惟工友實際工作視乎僱主安排，促僱主及早向工友交代。

