700航班取消 高鐵今晚6時起停

國泰料周四復運 快運今4班提早飛

國泰航空由今日傍晚6時起停止進出境客運航班，預計至周四日間逐步恢復運作，其間料取消逾500航班。香港快運今日安排4班機提早出發，而今日至周四將有逾100航班取消。香港航空取消今日傍晚6時至周四早上6時所有航班；根據港航網站，今起至周四有91班航班取消。大灣區航空預計今日傍晚6時起至明日航班需取消或延遲；根據大灣區航空網站，今起至周四有22班航班取消。

機場設休息區派物資 啟的士派籌

機管局機場服務總監楊達榮表示，機場於樺加沙襲港期間維持運作，預計今日傍晚6時後航班升降大減，明日全日航班升降亦大受影響，呼籲旅客先向航空公司了解航班最新情况，確定機位及航班時間才前往機場。他說，機管局會與民航處及航空公司緊密溝通，並按民航處批出的小量升降時段予航空公司使用。

楊稱，機場客運大樓將增設臨時休息區，為旅客提供椅子、手機充電設施，大樓部分食肆和商店在風暴期間正常營業，而機場「旅客關顧組」會協助有需要旅客，派發樽裝水、乾糧和毛氈等物資。他說機管局和機場同業嚴陣以待，當天文台發出8號風球便會啟動機場緊急應變中心，同時啟動電子的士派籌系統。

高鐵網上購票自動退款

陸路交通方面，港鐵表示今日傍晚6時前部分來往西九龍站及內地站點的高鐵班次取消；傍晚6時後至明日全日所有來往西九龍站及內地站點的高鐵班次取消。若乘客經12306網站或應用程式購票，系統會自動退款，其他乘客如需退票，可參閱高鐵網頁並於指定日期內辦理。

港鐵表示，當8號熱帶氣旋警告信號生效時，港鐵服務會大致維持正常，港鐵巴士則會在8號風球生效3小時後暫停；當9號或更高信號生效時，機場快線全線、東鐵線及屯馬線部分路段等重鐵露天段、輕鐵會暫停服務。