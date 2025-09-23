明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

700航班取消 高鐵今晚6時起停

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」靠近廣東沿岸，本港陸空交通受影響，本港4間航空公司今日傍晚6時起至周四共取消逾700班航班。機管局預計今日傍晚6時後航班升降將大減，明日全日航班升降亦大受影響，呼籲旅客先向航空公司了解航班最新情况。港鐵表示取消今日傍晚6時後及明日全日所有來往西九龍站及內地站點的高鐵班次。

國泰料周四復運 快運今4班提早飛

國泰航空由今日傍晚6時起停止進出境客運航班，預計至周四日間逐步恢復運作，其間料取消逾500航班。香港快運今日安排4班機提早出發，而今日至周四將有逾100航班取消。香港航空取消今日傍晚6時至周四早上6時所有航班；根據港航網站，今起至周四有91班航班取消。大灣區航空預計今日傍晚6時起至明日航班需取消或延遲；根據大灣區航空網站，今起至周四有22班航班取消。

機場設休息區派物資 啟的士派籌

機管局機場服務總監楊達榮表示，機場於樺加沙襲港期間維持運作，預計今日傍晚6時後航班升降大減，明日全日航班升降亦大受影響，呼籲旅客先向航空公司了解航班最新情况，確定機位及航班時間才前往機場。他說，機管局會與民航處及航空公司緊密溝通，並按民航處批出的小量升降時段予航空公司使用。

楊稱，機場客運大樓將增設臨時休息區，為旅客提供椅子、手機充電設施，大樓部分食肆和商店在風暴期間正常營業，而機場「旅客關顧組」會協助有需要旅客，派發樽裝水、乾糧和毛氈等物資。他說機管局和機場同業嚴陣以待，當天文台發出8號風球便會啟動機場緊急應變中心，同時啟動電子的士派籌系統。

高鐵網上購票自動退款

陸路交通方面，港鐵表示今日傍晚6時前部分來往西九龍站及內地站點的高鐵班次取消；傍晚6時後至明日全日所有來往西九龍站及內地站點的高鐵班次取消。若乘客經12306網站或應用程式購票，系統會自動退款，其他乘客如需退票，可參閱高鐵網頁並於指定日期內辦理。

港鐵表示，當8號熱帶氣旋警告信號生效時，港鐵服務會大致維持正常，港鐵巴士則會在8號風球生效3小時後暫停；當9號或更高信號生效時，機場快線全線、東鐵線及屯馬線部分路段等重鐵露天段、輕鐵會暫停服務。

上 / 下一篇新聞