菜檔搶空早收工 貼窗膠紙引長龍 菜販稱生意勝昔打風 市民嘆貴一半

有超市中午海鮮肉類已售罄

記者昨午3時至5時在鵝頸橋露天街市觀察，只見多間菜檔及肉檔湧現購物人龍，昨午4時起陸續有店舖貨品清空。位於寶靈頓道的連鎖超市「錢大媽」，店員稱昨午12時許海鮮和肉類已售罄，至3時只餘小量生果有售，有顧客一踏進店內發現凍肉櫃沒貨，驚呼「這麼快就沒有東西賣」，空手而回。

菜販料今仍有貨到 如常營業

有街市菜檔昨午約4時許僅剩南瓜、雞蛋、洋葱等食物，提早約兩小時落閘。有菜販說，昨日生意較平日多三成，亦較以往打風前多，「今次特別些」，由於貨品幾乎被搶購一空，因此提早收工，相信今日供應商仍能送貨，店舖如常營業。

市民張氏夫婦昨到街市買餸，張太說因擔心今日會有強風暴雨，未能出門，並聽聞樺加沙威力能與「天鴿」和「山竹」匹敵，故昨所買餸菜分量較平日多，共花費約400至500元，包括海鮮和蔬菜，亦打算到超市購買杯麵，以備不時之需。

街坊：10元本可買幾款菜 昨僅小紮

港島居民蘇太原打算光顧寓所附近的灣仔街市，尤其想買家人愛吃的菜心，惟丈夫昨午3時到場發現「菜檔已截龍」，附近超市蔬菜亦售罄，因此她放工後轉往鵝頸橋露天街市買菜。蘇太慨嘆，在鵝頸橋露天街市亦沒找到菜心，且菜價略高於灣仔街市，例如於灣仔街市臨近收檔時可用10元買到幾款菜，但在鵝頸橋以10元只能買到一小紮菜，不清楚是否與打風有關。她說會嘗試到鵝頸橋一帶的超市繼續尋找菜心。

一名中六女生昨放學後，花約200元到街市買餸及到超市買零食。她說家人因應風暴襲港，已提早到超市「掃貨」，自己只是應家人要求再買小量餸菜，笑言「零食是自己想買」。對於今日停課，她說「沒有特別開心，聽說這次（風暴）比較危險」，而停課期間會留在家中，爭取時間備戰中學文憑試。

北角春秧街街市昨早同樣擠擁，市民姚小姐花約80元買菜，她說茼蒿昨售30元一斤，菜心亦要20元一斤，菜價較平時高一半。肉檔檔主陳先生稱，昨日人流多，自己較平日入貨多半隻豬，來貨價每擔貴500元，故豬肉零售價亦較平日貴。

明報記者