要聞

粵多市今明「五停」 深圳計劃疏散40萬人

【明報專訊】「樺加沙」除影響本港，亦威脅內地廣東、福建、海南，以至台灣和澳門等地。應急管理部昨表示，國家防汛抗旱總指揮部決定於昨日對廣東、海南、福建啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組趕赴廣東協助指導防汛防颱風工作；廣東、福建、海南及廣西等華南4省區也發揮防颱協調聯動機制；對颱風預計將登陸的廣東省，東莞等多市今明兩天將實施停課、停工、停產、停運、停業的「五停」措施。台灣和澳門亦發出防風預警。

深圳昨暫未宣布「五停」，市應急管理局防災減災處（地震處）處長王常效表示，樺加沙可能是自2018年「山竹」之後影響深圳最強的颱風，全市昨已啟動應急機制。王呼籲市民保持警惕，並提出包括提前儲備至少3天的飲用水、食品等防禦建議。深圳市應急管理局昨表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。王常效強調，請受影響市民積極配合當局轉移安排。

中央氣象台預計，樺加沙今日凌晨進入南海東北部，明日凌晨至下午在廣東汕尾至海南文昌一帶沿海登陸。綜合新華社、央視新聞報道，廣東海事局昨通報，該局昨中午12時啟動防熱帶氣旋一級應急響應。截至昨日廣東海事部門已轉移省內沿海船舶超過1萬艘次。

東莞市所有車輛停駛

廣東珠海、惠州、東莞、中山、潮州、江門、陽江、湛江等8市官方已宣布「五停」。東莞市防汛防旱防風指揮部昨通知，自今午2時起至後日早上6時，所有道路車輛（搶險和指揮車除外）停止行駛。

福建省防汛抗旱指揮部昨早11時決定提升防颱風應急響應為3級（最高1級）。廈門海事局昨早10時啟動防颱風2級響應，廈門水域所有客渡船停航，休閒船全部停止活動；參與廈金大橋（廈門段）施工作業平台人員全部撤離上岸。

海南省防災減災救災委員會決定昨午4時起將海上防颱風4級應急響應調整為防汛防風4級應急響應，要求三沙、海口、文昌等7市縣立即啟動不低於省級響應級別的應急響應，並督促相關責任部門做好防禦工作。

相關字詞﹕預警 停工 停課 應急響應 颱風 樺加沙

