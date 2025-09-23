明暴風圈覆蓋全港 梁榮武：絕不鼓勵外出

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」以中心附近最高持續風速每小時220公里逼港，天文台昨日在樺加沙距離本港890公里時已發出1號戒備信號，是有紀錄以來發出1號波時距離香港第三遠的熱帶氣旋。天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武稱，樺加沙環流廣闊，按天文台預測明日凌晨在本港以南約100公里內掠過，全港都會被暴風圈覆蓋，風力料達10至11級，相當於9號風球，故絕不鼓勵市民外出追風，「（即使）在室內都要留意，不應太接近當風門窗」。
距港890公里掛1號波 有紀錄第三遠
梁榮武說，樺加沙移動路徑避過呂宋島，其結構不受影響，昨未進入本港800公里範圍，其中心風力已高達每小時230公里，故可以「最強姿態」逼近本港，若預測路線不變，預計明日凌晨靠近本港時，即使中心風力有所減弱，但只要在195公里以上，也足以打破戰後襲港威脅香港的颱風紀錄，破壞力不容忽視。
翻查天文台資料，以掠過本港時中心風力計，戰後襲港最強颱風為1964年9月的露比，每小時達195公里，其次為1979年8月的荷貝及2023年9月的蘇拉，均為185公里；2018年襲港的山竹，於9月16日早上接近香港時減弱為強颱風，中心最高風力仍達每小時175公里而排第4。至於發出1號波時距香港最遠的熱帶氣旋為2018年的山竹，當時距離香港1110公里。
