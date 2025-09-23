明暴風圈覆蓋全港 梁榮武：絕不鼓勵外出

距港890公里掛1號波 有紀錄第三遠

梁榮武說，樺加沙移動路徑避過呂宋島，其結構不受影響，昨未進入本港800公里範圍，其中心風力已高達每小時230公里，故可以「最強姿態」逼近本港，若預測路線不變，預計明日凌晨靠近本港時，即使中心風力有所減弱，但只要在195公里以上，也足以打破戰後襲港威脅香港的颱風紀錄，破壞力不容忽視。

翻查天文台資料，以掠過本港時中心風力計，戰後襲港最強颱風為1964年9月的露比，每小時達195公里，其次為1979年8月的荷貝及2023年9月的蘇拉，均為185公里；2018年襲港的山竹，於9月16日早上接近香港時減弱為強颱風，中心最高風力仍達每小時175公里而排第4。至於發出1號波時距香港最遠的熱帶氣旋為2018年的山竹，當時距離香港1110公里。