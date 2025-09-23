今午8號波 11地點恐大水浸 派沙包設擋水板增「龍吸水」 學校今明停課

緊急支援中心提前啟 水位可高達4米

「樺加沙」（Ragasa）來勢洶洶，政府嚴陣以待，特首李家超昨要求各司局長及部門首長不可低估颱風威力，必須做好超前部署。保安局轄下緊急事故監察及支援中心原定在掛8號波時才啟動，亦提前至昨早啟動。天文台表示，料樺加沙周三早上最接近珠江口一帶，並料明日到達廣東近岸時，會由東往西移動，先後在香港以南及香港以西掠過，是對本港影響最大的路徑，因為熱帶氣旋逆時針轉動，香港會先吹東北風、東風再轉吹東南風，狂風會由海上吹至陸地，無任何地形屏蔽的地方會較當風。

天文台之前已預計，樺加沙掀起的風暴潮所引致的水位上漲，與2017年「天鴿」及2018年「山竹」襲港時相若；昨料明早本港沿岸水位會上升約兩米，最高水位普遍可達3.5至4米，吐露港水位更可能高達4至5米。

港深建WeChat群溝通

渠務署昨聯同土拓署及民政總署召開聯合記者會，渠務署長莫永昌說，該署評估預料全港有11個地方水浸情况較嚴重，大部分或出現0.6至1米水浸（見圖），當局提早部署應變及緩解措施，並已制定行動計劃，以大澳為例，署方已將擋水板升高，同時在擋水板後築起沙包；若仍有海水滲入，雨水泵房會及時抽走海水，政府亦已協助大澳居民在門口加裝擋水板，並提供大量沙包，築起第三道屏障。

莫永昌提到，渠務署早前再購入4部「龍吸水」，料昨晚抵港，令整體吸水機械人增至10部，可及時投入服務。被問深圳若排洪會否及時通知本港，莫稱目前深圳水庫仍處於低水位，暫無排洪需要，而渠務署與深圳已加強溝通，政府部門及深圳已建立WeChat群組，令溝通機制更有效。

16行人隧道將關閉 派警監察

領導應對極端天氣督導委員會的政務司長陳國基昨午聯同多名官員落區，包括到水浸高危點之一鯉魚門視察防風措施。他說昨視察沙田一條靠近城門河的行人隧道，估計若降暴雨，一兩分鐘便足以淹沒該隧道；他稱路政署已於16條類似行人隧道安裝探測器，可24小時監測隧道內情况，8號風球懸掛的數小時內，政府會提早關閉類似隧道，並派駐警員監察。

樺加沙昨未進入800公里範圍時，天文台已於中午12時20分發出1號戒備信號，晚上9時40分改發3號強風信號。受其環流影響，天文台預測今日稍後沿岸地區天氣急速轉壞，風勢顯著增強，並預告今午2時20分改發8號波；明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能吹颶風。

樺加沙是今年第11個影響本港的熱帶氣旋，天文台昨在社交平台發文指樺加沙是今年至今西北太平洋最強熱帶氣旋。內地中央氣象台昨繼續發布颱風橙色預警，料樺加沙明日凌晨移入南海東北部海面，於深圳至徐聞一帶沿海登陸，屆時其中心風力達14至16級，即最高每小時約187公里，登陸後強度逐漸減弱。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676