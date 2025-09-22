周三夜馬取消 明六合彩延周四攪珠

昨兩場腰斬退款 馬會：有投訴跣蹄

沙田馬場昨原定舉行10場賽事，賽馬日營運、跑道及賽馬設施部主管夏俊思稱，第7場賽事完結後，草地跑道入彎前場地情况尚算理想，但彎位至直路初有一段耗損情况極差，甚至有騎師投訴馬失重心跣蹄；首席受薪董事聯同騎師潘頓、布文和巴度一同視察跑道後，決定取消第9場及第10場草地賽，第8場泥地賽照常舉行。

就退款安排，馬會稱顧客必須於賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票退款；經電話投注及數碼平台投注的款項將直接退回投注戶口。

熱帶氣旋「米娜」殘餘相關驟雨持續影響本港，天文台昨早9時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時30分取消；新界多區由昨凌晨至下午5時半錄得100毫米以上雨量。