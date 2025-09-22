明報新聞網
要聞

周三夜馬取消 明六合彩延周四攪珠

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」預料後日（周三）非常接近本港，馬會昨日傍晚宣布，為顧及人馬安全，決定取消周三跑馬地夜馬賽事，馬會行政總裁應家柏表示參考內地、日本和香港天文台三地天氣報告後，需提早宣布取消周三賽事。昨日沙田馬場舉行的賽事亦因天雨影響跑道狀况而需取消最尾兩場賽事，馬會為各項相關彩池安排退款。另外，馬會獎券有限公司宣布，考慮到天文台最新風暴預測，決定將原定明（23日）晚舉行的六合彩攪珠順延至周四（25日）晚舉行，已購彩票仍有效。

昨兩場腰斬退款 馬會：有投訴跣蹄

沙田馬場昨原定舉行10場賽事，賽馬日營運、跑道及賽馬設施部主管夏俊思稱，第7場賽事完結後，草地跑道入彎前場地情况尚算理想，但彎位至直路初有一段耗損情况極差，甚至有騎師投訴馬失重心跣蹄；首席受薪董事聯同騎師潘頓、布文和巴度一同視察跑道後，決定取消第9場及第10場草地賽，第8場泥地賽照常舉行。

就退款安排，馬會稱顧客必須於賽馬日期後起計60天內，於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票退款；經電話投注及數碼平台投注的款項將直接退回投注戶口。

熱帶氣旋「米娜」殘餘相關驟雨持續影響本港，天文台昨早9時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時30分取消；新界多區由昨凌晨至下午5時半錄得100毫米以上雨量。

