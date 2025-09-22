內地：西太平洋「風王」 影響遠及江蘇

中央氣象台報告，超強颱風樺加沙昨晚8時距馬尼拉東北方向約670公里，最大風力17級以上（約時速223公里），是今年西太平洋「風王」，料以每小時約20公里向西偏北移動，大概率將以強颱風級或超強颱風級於周三在深圳市南側近距離掠過，或在珠江口附近登陸，存在隨時登陸、多次登陸的可能，很大可能對廣東沿岸造成巨大災害。

南海北部海域及巴士海峽等海域昨起有強烈大風，明日起，廣東、廣西等地有暴雨或大暴雨，局部地區特大暴雨。受風暴遠距離水汽輸送影響，江蘇、安徽東部等地明日至周四也將有暴雨。

氣象專家建議相關海域航行船舶及時回港避風或避開風暴影響區域，海上作業人員提前撤離；廣東、廣西、海南、福建及港澳等地提前做好防颱風準備工作，尤其廣東珠三角地區人口、產業、建築密集，需提高警惕，提前做好各項防範準備工作。

將掠台南 15縣市擬放假

樺加沙體形龐大，台灣南部將被暴風圈橫掃，各地嚴陣以待，台東、屏東、高雄等15縣市考慮今日放颱風假，高雄市府要求所有建築工地完成安檢加固。