要聞

渠署增應變隊 排水機械人提早戒備

【明報專訊】天文台預告受顯著風暴潮影響，本港周三沿岸水位可能與2017年「天鴿」及2018年「山竹」情况相若。為應對可能出現的嚴重水浸，政府昨日表示渠務署會採取多項特別行動措施，包括增加約20隊緊急應變隊伍至200隊，到各區處理水浸及清理渠道，並提早派遣強力排水機械人到多個水浸風險較高地點戒備；樹木管理部門預料「樺加沙」襲港期間可能導致較多塌樹及較大交通影響，發展局已預留土地作臨時堆放塌樹椏枝之用。

240淤塞黑點已清 易浸地沙包加倍

政務司長陳國基昨日主持「應對極端天氣督導委員會」會議，督導及協調各部門做好準備工作，根據政府會後發稿表示，發展局已加強預防及防禦措施，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作，例如轄下渠務署已為全港約240個容易因淤塞而引致水浸的地點完成檢查及清理工作；渠務署亦為大澳、鯉魚門、三門仔、大埔墟、元朗中部及元朗西北部低窪地區等水浸風險較高地區提供額外沙包，比一般情况的派發量多超過1倍。

政府稱，土力工程處和各個政府斜坡維修部門已針對潛在影響較高的政府人造斜坡完成巡查，確保排水設施運作正常。路政署則由上周五起至今日（19日至22日）再次檢測行車隧道的排水泵房設施與安裝在水浸風險較高之觀塘道下通道，以及沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸共16條行人隧道的水浸警告系統，確保運作正常。

