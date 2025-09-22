明報新聞網
要聞

上課安排今訂 粵罕籲巨災防禦 專家料「樺加沙」風力強過「天鴿」

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」今晚進入本港800公里內，天文台昨日預告今天中午前後會發出1號戒備信號，明（周二）晚闖入400公里範圍，屆時最高中心風力達每小時205公里。廣東省氣象局預測樺加沙很可能對廣東沿岸造成巨大災害，罕有呼籲各地提前做好「巨災防禦」準備。有本港氣象專家估計，樺加沙風力之強甚於「天鴿」和「山竹」。政府表示教育局會密切留意天氣情况，並按天文台今日最新評估及預測，在今日稍後時間公布明日學校上課及提交小一入學自行分配學位紙本申請安排。

天文台昨午一度預測樺加沙今午的中心附近最高持續風速達每小時240公里。據天文台昨晚11時更新的預測路徑顯示，樺加沙昨晚集結於本港東南偏東約1160公里，中心附近最高持續風速為每小時220公里，今晚會增強至230公里並進入香港800公里內，周二晚闖入400公里範圍，中心風力料減弱至每小時205公里，直至周三（24日）晚逐漸遠離本港，減弱至強颱風向西面移動。

周三烈風至暴風 離岸高地或12級

天文台預計，樺加沙環流廣闊，本港今日天色短暫好轉及酷熱，最高氣溫約34℃，海有湧浪，周二稍後天氣開始急速轉壞，周三吹烈風至暴風，東至東北風為9至10級，離岸及高地可能達12級，即颶風級別，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。

陳國基開會部署 首長級實時監察

政務司長陳國基昨主持「應對極端天氣督導委員會」會議，督導及協調各部門做好準備工作，應對樺加沙可能帶來的威脅，副政務司長卓永興、發展局長甯漢豪等多個政策局及部門代表出席。政府表示，保安局轄下緊急事故監察及支援中心將於8號熱帶氣旋警告信號發出時全面啟動，由首長級人員實時密切監察全港市面情况；運輸署緊急事故交通協調中心亦會繼續每日24小時運作，並聯同公共運輸服務營辦商和相關部門密切監察各區交通及運輸情況。

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武向本報表示，大多數熱帶氣旋經過菲律賓呂宋島時，風力會有不同程度減弱，如超強颱風「山竹」，但樺加沙繞過呂宋島直接進入南海，風力保持強勁。他說，樺加沙進入香港400公里時，中心附近最高持續風速每小時210公里，形容「樺加沙非常非常之強，近年山竹、天鴿（接近香港時）都無這個風力」，且其位置相當接近香港，或會造成較大破壞。

翻查資料，2018年山竹登陸呂宋前的中心附近最高持續風速達每小時250公里，僅次於1979年的超強颱風「荷貝」於風暴生命周期中的最高強度；惟山竹橫過呂宋北部後風力減弱，接近本港時變為強颱風，中心最高風力為175公里，略低於2017年超強颱風天鴿的每小時185公里。

澳門籲儲3日食水食品

澳門政府昨亦提醒民眾提前做好防風防災準備，指樺加沙逐漸逼近，預計周三影響廣東省及澳門地區，籲市民提前儲備足夠3日飲用瓶裝水、生活用水，以及易保存的食品等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

