多啦A夢LABUBU聯袂 4充氣IP下月底躺游維港

主辦單位昨在香港船廠舉行傳媒預覽，4個海上充氣雕塑各平均長約20米，下月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示。主辦單位表示，充氣雕塑或受天氣影響調整展示時段而不另行通知。4個充氣雕塑11月1日會沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與港島後離開。市民本周五（26日）可在購票平台KLOOK預購早鳥門票。

製作費「超8位數」 暫反應熱烈

林樹鑫昨受訪時透露，製作費「一定超過8位數字」，「就戶外活動而言，未試過這麼高」。至於活動成效，他說暫時網上反應熱烈，不論本地或海外粉絲均很驚喜，「想不到這麼多IP能聚集一起」，但暫無計劃延長，亦未知會否世界巡演，需汲取是次經驗並改善，再視乎在哪裏舉行反應較佳而定。

兩隻巨型黃色橡皮鴨前年訪港時，「鴨皮」因天氣炎熱氣壓上升而繃緊，主辦單位一度決定「放氣」。林樹鑫解釋，是次活動在較少颱風的季節舉行，冀減少風雨的影響；而據過往經驗，適時排氣能避免意外，故活動期間會視乎現場情况調整。

海濱辦市集 另5 IP角色進駐

海上公開展示期間，主辦單位在中西區海濱長廊中環段舉行為期8日的「巡遊市集」，設有限定紀念品、主題餐飲、遊戲攤位及觀景台。除LABUBU外其餘3個IP角色都會參與，另有5個IP角色包括Netflix電影《Kpop 獵魔女團》等。

被問到如何選擇IP，林解釋，是次涵蓋本地及海外多個IP，各IP參與不同的海上及陸上活動，主要想平衡不同粉絲喜好，以及「想做一件全世界都未做過的事」。