超強颱勢掀風暴潮 水位恐若山竹 「樺加沙」周二進400公里範圍 天氣轉壞

中心不經台菲 勢保持強度吹襲

昨晚8時，樺加沙集結於本港東南偏東約1610公里，中心附近最高持續風速每小時165公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里。天文台稱，位於菲律賓以東的樺加沙顯著增強，該處熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好高空輻散及偏弱垂直風切變，預料樺加沙會增強至超強颱風，未來一兩日橫過呂宋海峽進入南海。由於樺加沙中心預料不會經菲律賓及台灣等陸地，周中或保持超強颱風強度靠近廣東沿岸。按最新預測路徑，樺加沙周二下午將進入本港400公里範圍。

天文台稱，樺加沙環流相當廣闊，縱使各預測模式對其於香港南面掠過時與本港距離有一定差異，但預料其猛烈風力仍對本港帶來相當大威脅，預測周三本港風力達8至9級烈風，離岸及高地更達11級暴風。

樺加沙靠近廣東沿岸時，預料亦帶來顯著風暴潮。天文台分析，若樺加沙以超強颱風強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮時間，沿岸水位會升得更高，屆時或與天鴿及山竹襲港時相若，實際升幅取決於樺加沙強度及最接近本港距離及時間。天文台提醒市民留意最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

梁榮武：距離沒早前預測近 需觀察

翻查資料，當年天鴿風暴潮令本港水位普遍升高一兩米，適逢天文大潮及漲潮，疊加效應致本港多處低窪地區被海水淹浸，鰂魚涌潮位最高升至3.57米。山竹風暴潮更強，本港水位普遍升高逾兩米，鰂魚涌潮位最高升至3.88米，當時6個潮汐站中5個錄得破紀錄風暴潮，餘下橫瀾島潮汐站在風暴下嚴重損毁而未有紀錄。

中心風力預測升 周二時速210公里

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武回應查詢稱，據天文台昨日預測路徑，樺加沙與本港距離或沒早前預測般近，若屬實其影響或未有先前形容般厲害，但具體仍需觀察。

對比天文台近兩晚預測，前晚預測樺加沙周二晚至周三晚掠過香港南面時，會在離本港較近位置「轉彎」向西移動，昨日則預測在離港較遠位置轉彎。不過，天文台昨晚同時調升對樺加沙中心附近最高持續風速的預測，預計周二晚進入本港200多公里範圍時每小時風速210公里，較前晚195公里強。

另外，受樺加沙影響，國泰航空、香港快運、香港航空及大灣區航空均表示，將豁免周二至四（23至25日）香港航班更改機票費用。

