屬二戰美軍空投彈 擬切開燃燒不引爆

李續稱，過去10多年經驗所見，涉案炸彈炸藥仍有效，威力估計與製造時完全一樣，如處理不當，可造成巨大殺傷力，有可能摧毁附近民居及地盤內高價值建築工具，故警方需疏散附近居民，亦會做足安全措施，以安全為大原則。

型號同會展站工地3枚

李又稱，2018年沙中線灣仔工地3次發現戰時炸彈，爆炸品處理課人員分別用17至27小時處理每一枚炸彈。被問為何今次估計12小時可完成，李稱當年炸彈位於低窪地區，在地底30米地盤，要時間吊運工具。警方吸收了當年經驗，亦配備了先進儀器，相信今次可提升處理速度。

翻查資料，警員當年先用大量沙包和水沙包包圍空投炸彈周圍，以吸收炸藥燃燒時釋放的熱力和氣壓，然後利用水力磨砂方法在炸彈外殼切割，再燃燒當中炸藥。行動期間，消防亦在場戒備，以應付一旦爆炸產生的火災。