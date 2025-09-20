明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

屬二戰美軍空投彈 擬切開燃燒不引爆

【明報專訊】警方爆炸品處理課高級炸彈處理主任李展超表示，炸彈屬二戰期間美軍空投炸彈，完好無缺，仍有兩個引信，與2018年沙中線灣仔工地（會展站）工程發現的戰時炸彈同屬AN-M65型號。李說，由於炸彈有多年歷史，炸藥穩定度可能有變，警方以「唔郁佢為大原則」，會參考當年會展站經驗，用工具切開炸彈，當TNT外露時再嘗試用火燃燒，不會引爆炸藥。

李續稱，過去10多年經驗所見，涉案炸彈炸藥仍有效，威力估計與製造時完全一樣，如處理不當，可造成巨大殺傷力，有可能摧毁附近民居及地盤內高價值建築工具，故警方需疏散附近居民，亦會做足安全措施，以安全為大原則。

型號同會展站工地3枚

李又稱，2018年沙中線灣仔工地3次發現戰時炸彈，爆炸品處理課人員分別用17至27小時處理每一枚炸彈。被問為何今次估計12小時可完成，李稱當年炸彈位於低窪地區，在地底30米地盤，要時間吊運工具。警方吸收了當年經驗，亦配備了先進儀器，相信今次可提升處理速度。

翻查資料，警員當年先用大量沙包和水沙包包圍空投炸彈周圍，以吸收炸藥燃燒時釋放的熱力和氣壓，然後利用水力磨砂方法在炸彈外殼切割，再燃燒當中炸藥。行動期間，消防亦在場戒備，以應付一旦爆炸產生的火災。

相關字詞﹕爆炸品處理課 炸彈

上 / 下一篇新聞