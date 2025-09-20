鰂魚涌地盤現二戰炸彈 疏散18廈6000人 凌晨處理冀今午解封 港鐵料港島線將軍澳線顯著受阻

長1.5米重千磅性能好 極高潛在危險

昨早11時許，警方接報稱鰂魚涌濱海街16至94號一地盤發現炸彈。據報當時工人正挖掘地基，於地盤10米深處發現炸彈。警方爆炸品處理課人員檢查後，確認是一枚二戰遺留下的AN-M65型號美軍空投炸彈。炸彈長約1.5米，重約1000磅，當中500磅為高能量炸藥（TNT）。警方相信炸彈性能仍良好，有極高潛在危險，加上炸彈有多年歷史，炸藥穩定度可能有變，經評估決定疏散附近18幢商住大廈市民。至昨晚11時約6000名市民全部撤離，爆炸品處理課人員今日凌晨2時開始處理炸彈，其間有封路措施。

關愛隊於受影響大廈設服務站，民政署開放社區會堂讓居民暫住，政府準備旅遊巴接送居民，並聯絡酒店業及啟德青年驛站提供協助，地盤發展商恒地和太古亦向居民送乾糧及飲品。昨晚9時許，3個社區會堂爆滿，區議員向居民稱預計今午兩時才可返回寓所。消防處亦派員協助疏散及戒備。保安局長鄧炳強及警務處長周一鳴昨晚到場視察。

記者昨晚在場觀察，住客多匆忙收拾物品撤離，民安隊人員於新威園協助行動不便居民離開，其間有住戶身體不適送院治理。中興大廈住客戴先生稱，打算到親友家暫住，對寓所附近發現炸彈抱平常心。另一住客呂先生昨晚要上通宵班，稱對他沒影響，家人會暫住親友家一晚。附近一燒味店東主說，事件對生意有少許影響。

地盤屬恒地太古 歷來最大宗強拍

現場所見，炸彈位於地盤靠近英皇道一邊。翻查資料，該處前身為瑞士樓，1959至1962年建成。2023年恒地和太古合作收購瑞士樓及附近其他舊樓，包括濱海街16至94號及英皇道983至987A號，該強拍申請2023年8月獲批，底價約63億元，為當時本港歷來單一最大宗強拍個案。地盤正建住宅項目，今年3月獲屋宇署批准修改圖則，重建兩幢28層高及一幢29層高商住物業。