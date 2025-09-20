學者：關稅問題或進展 中美關係無變

南京大學國際關係學院長朱鋒昨向本報指出，對於中美元首會晤，「TikTok問題提供了一個積極信號」。「習特會」時，雙方很可能於貿易關稅問題取得進展，包括「芬太尼關稅」降低、整體稅率趨於合理。其他方面如教育交流、學生簽證問題也可能取得一些進展。但他判斷，會晤對中美關係不會有實質改變，維持「既要鬥又要談」。

朱鋒稱，TikTok在自媒體領域具重大社會政治影響力，在美國繼續存活，有助推動中國在國際上的多樣化傳播，而極致的防禦封鎖也不符合當下共同發展的大勢。他說，中國還是希望通過溝通、對話以管控，「希望進一步移除（障礙），給中美建設性互動帶來新的機會」。

美專家稱華佔上風

特或願就台問題妥協

美國國際戰略研究中心（CSIS）高級顧問甘思德（Scott Kennedy）向香港美國商會電子雜誌指出，中美近期交手情况顯示，中國做了充分準備，特朗普的表現顯示他只是紙老虎；短期內中國佔上風，但長遠來看這種競爭關係會是雙輸的結果。甘思德認為，習特會晤時，可能會就貿易關係、芬太尼問題達成協議，可能還有出口管制，甚至可能就台灣問題發表某種聲明，特朗普可能願在台灣問題上有一些妥協。

台駐美代表低調晤特情報顧問

路透社昨報道，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤特朗普的總統情報顧問委員會成員。預料特朗普團隊向台方交代最新態度。《華盛頓郵報》亦披露，特朗普今年夏天拒絕批准向台灣提供超過4億美元（約31.2億港元）的軍事援助。