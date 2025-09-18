綠色集運規管 料明年提草案

《施政報告》亦提出發展航運，港口社區系統明年1月推出，提供海、陸、空貨物追蹤功能；消息人士稱，日後只要輸入運單號碼，便能追蹤遠至大灣區，當中的大數據可促進貿易融資。

航空方面，政府今年已先後與澳洲、土耳其、智利商討擴大或訂立新民航協議，目標明年內再與多10個或以上民航伙伴商議擴展航權，令航空公司可增班次，優先聚焦南美洲、中亞、非洲及中東。據悉政府今年內亦會公布本港機場可持續航空燃料（SAF）用量目標，機管局亦會擴展內地城市候機樓至30個。

運物局年底前會公布《運輸策略藍圖》，據悉會提及建設「運輸交匯樞紐」概念，樞紐旨在改善乘客候車環境及促進本地及跨境交通有更好連接，北都是樞紐選址之一。至於北環線東延線、新界東北線，消息稱當局仍正籌備，敲定推展模式及財務安排後，會再邀鐵路營運商提交意向書。

（2025年施政報告）