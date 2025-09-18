明報新聞網
要聞

綠色集運規管 料明年提草案

【明報專訊】啟德、東九龍、洪水橋/厦村將發展智慧綠色集體運輸系統，《施政報告》稱，為引進世界各地新型集體運輸系統，政府將制定可適用於不同系統技術和營運商的規管框架，預計明年提交條例草案。政府消息人士認為，不同系統只是技術上有差異，功能上相似，故當局期望制定一套通用於重鐵以外的集體運輸系統規管框架，舉例雲巴、智軌等。消息又稱，條例草案主要規管安全及服務水平，不包括系統收費，政府會另外為每個系統與營運方就收費制定協議。

《施政報告》亦提出發展航運，港口社區系統明年1月推出，提供海、陸、空貨物追蹤功能；消息人士稱，日後只要輸入運單號碼，便能追蹤遠至大灣區，當中的大數據可促進貿易融資。

航空方面，政府今年已先後與澳洲、土耳其、智利商討擴大或訂立新民航協議，目標明年內再與多10個或以上民航伙伴商議擴展航權，令航空公司可增班次，優先聚焦南美洲、中亞、非洲及中東。據悉政府今年內亦會公布本港機場可持續航空燃料（SAF）用量目標，機管局亦會擴展內地城市候機樓至30個。

運物局年底前會公布《運輸策略藍圖》，據悉會提及建設「運輸交匯樞紐」概念，樞紐旨在改善乘客候車環境及促進本地及跨境交通有更好連接，北都是樞紐選址之一。至於北環線東延線、新界東北線，消息稱當局仍正籌備，敲定推展模式及財務安排後，會再邀鐵路營運商提交意向書。

（2025年施政報告）

