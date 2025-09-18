優先審批創新藥 盼引藥企來港

醫衛局近年積極發展國際醫療創新樞紐，先後推出「1+」新藥審批機制，以及計劃明年起分階段推進「第一層藥物審批」機制。政府最新提出「1+」機制下試行優先審批醫管局所建議能應對治療嚴重及罕見病的創新藥，政府消息人士稱目標是較現行「1+」機制下150日目標審批時間更快。

醫管局明年上半年將成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，主動透過大數據確定病人對創新藥的治療需要和效益，將符合病人利益和具成本效益的創新藥械引入香港。消息人士料每年聯絡共40間藥廠及藥械公司。

針對重點推動創新藥物的臨牀試驗，政府目標2027年或之前提升患者招募及試驗啟動效率達30%或以上，另於明年在「大灣區臨牀試驗協作平台」開展首批具代表性的臨牀試驗項目。消息人士稱難估計藥廠來港數目，但希望加快引入藥廠及其創新藥來港，包括內地創新藥。

推7措施提升癌症服務

政府亦提出7項措施，提升癌症預防、篩查、治療等，包括增加醫管局服務量和添置醫療設備。消息人士稱今年《施政報告》重視提升癌症服務，會於2027年首季或之前提升服務量，每年額外提供約1.2萬個門診人次、每年增加逾5000化療服務人次，以及每周增加9個手術室服務節數，但未提具體可減病人輪候時間。

（2025年施政報告）