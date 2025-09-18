進階低空經濟「沙盒X」料明年推

據了解，首批38個監管沙盒試點項目中，有17個已投入測試，本月底會增至28個，但未有載人飛行器測試獲批。即將推出的「沙盒X」則主要測試載人飛行器及跨境路線，消息人士預計，前者可應用於旅遊觀光及空中的士，後者則適用於跨境載貨等，政府會透過「沙盒X」收集數據經驗，再制定載客無人機及重量逾150公斤飛行器的專用法例。

航線方面，消息稱要視乎空域容量及限制，預計或包括跨海及郊野地區，會評估維港空域是否有空間容許載人飛行器飛行。政府年底前會推出專用頻譜，規劃起降場、航路網絡、衛星定位、三維空間數據系統及智能低空交通管理系統等。

將批3無人駕駛測試區

另外，《施政報告》提到今年內會批出3個區域作自動車跨區行走測試，旨在促進自動車盡快在港達至商業營運，並期望推動自動車業界以香港作平台，開拓海外市場，尤其右軚國家 。百度昨稱，香港為旗下「蘿蔔快跑」首個測試的右軚市場，期望將在港累積經驗傳播至其他地區。

據悉3個測試分別是港珠澳大橋香港口岸至機場島「航天走廊」的自動小巴、百度正測試的機場島至東涌路線，以及在啟德發展區測試自動私家車，前兩者為曾公布項目，後者為新測試。消息人士稱，啟德的測試或橫跨九龍城及觀塘，當局明白觀塘交通繁忙，審批路線時會評估，或避開繁忙十字路口等。

（2025年施政報告）