要聞

政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求

【明報專訊】各界昨日回應《施政報告》，多個政黨一致讚好、感謝政府採納建議。其中民建聯提出的公屋租置計劃及「購房資金通」落空，但該黨稱會繼續爭取；而經民聯主席盧偉國則稱該黨九成意見獲接納，「（為報告）打分的話要給90幾分」。有基層團體則促政府就外勞、不適切居所、照顧者等議題回應民間聲音。

未提公屋租置 民建聯：有爭議

儘管部分建議未獲採納，民建聯昨日形容報告的經濟民生措施切合該黨主張，會全力支持。民建聯在施政報告發表前還力銷重推「租置計劃」出售公屋，該黨議員陳學鋒稱計劃有不少爭議及複雜問題需處理，當局可能需考慮管理或價錢等因素，但該黨樂意與政府「坐低傾」可行方案；至於助內地人來港置業的「購房資金通」，該黨主席陳克勤稱知道中央政府有其考量，不期望即時落實，但會繼續爭取。

自由黨則形容施政報告有支援中小企等措施，讓中小企「舒一口氣」。工聯會稱樂見政府就本地勞工就業問題吸納意見並作出優化。

田北辰：振興經濟唔太夠力

實政圓桌議員田北辰形容施政報告「樣樣有啲唔到肉，振興經濟唔太夠力」，雖贊同大部分政策，但對報告未提及「前港鐵路」感「遺憾」，並提醒推行盛事經濟及太空經濟時要「小心幾頭唔到岸」。選委界江玉歡則稱報告「穩健踏實」，但醫療券金額、照顧者支援等政策「甜度」可提升。

商界同樣反應正面，總商會歡迎報告加快人工智能、新能源等新興產業發展，並提升香港作為國際金融、貿易、航運及航空中心的優勢，稱有助經濟多元發展。

7個基層團體則發表聯合聲明，認為過去政府常以零碎的政策對應結構性社會問題，往往效果不彰，呼籲政府就輸入外勞設剎停機制、恢復派發2500元學習津貼等。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025

