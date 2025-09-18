允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價

露天食肆料加快轉手開業

另外，政府會加快審批食肆露天座位申請，當局會精簡程序，包括設露天座位標準地租，消息稱，即申請人毋須再根據佔用面積補地價，只須付統一指定費用（見表）；亦會簡化發牌制度，讓食肆轉手後新經營者可更快開業，食環署會主動統籌相關部門一同「會審」，遇到複雜申請時會請示相關常任秘書長以至副政務司長。

安全衛生為發「狗牌」首要考慮

至於讓狗進入食肆，報告稱，全港逾24萬住戶養貓或狗，貓狗總數逾40萬隻，衍生龐大消費，政府支持商界推出不同寵物友善活動空間，創造新消費場景；寵物餐廳亦可為業界帶來全新商機。

消息稱，政府制定牌照條件時會以安全和衛生為首要考慮，具體運作有多方面需探討，例如在席上加熱食物或煮食的食肆，包括火鍋店等應否獲發牌、狗隻可否在座位進食、能否開設「狗狗餐廳」等，當局開放由業界提解決方案。

至於會否要求餐廳劃分區域，或開放全部空間供狗進入，則暫傾向由食肆自決。牌照費方面，消息稱暫傾向參考修訂食肆牌照收費，現為140元。

旗下有多間火鍋店及燒肉店的敘福樓集團主席黃傑龍向本報稱他也有養狗，從個人層面亦希望其經營的餐廳盡量可容許狗進入，但據他昨晚在社交媒體發起的問卷調查，客人意見分歧，大部分認為安全第一，擔心明火及火鍋店未必適合，遇到不受控寵物或會引發危險；他指客人意見及安全更重要，相信一旦實施，必須在店內劃分指定區域，會先聽意見再考慮是否適合申請牌照及具體如何執行。

黃傑龍：應規範狗主法定責任

黃又建議當局發牌時亦應明確規範狗主有法定責任，因狗主最清楚寵物的遵從性、見到同類時的反應等，應有責任確保其寵物在餐廳會守規矩。

香港餐飲聯業協會會長黃家和料政策對業界生意有幫助，並認為無須設配額，相信不會有大量餐廳申請，因大部分餐廳是中小型食肆，自身會考慮空間問題；他冀當局審批時勿過分嚴格。

（2025年施政報告）