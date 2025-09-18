半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級

現時香港回教信託基金總會負責全港食肆清真認證，獲認證餐廳需每年續牌，旅發局將資助半額認證費。政府消息稱，今年首8個月，訪港中東旅客達5.3萬人，按年增約四成，反映推動穆斯林旅遊大有可為，而新計劃將運用旅發局現有撥款推展，不額外申請資源。

該消息人士亦引述稱，截至上月底，全港有約190間食肆取得清真認證，較去年初的100間增近倍。以此數目估算，若每宗皆獲批上限5000元，整項計劃開支亦不過百萬元。

旅發局每月10月籌辦「香港美酒佳餚巡禮」，政府消息稱，今年升級版「巡禮」於下月23日起、26日止，歷時4天。場內將設「名氣美食街」，邀請米芝蓮及黑珍珠餐廳進駐，而「尊尚名酒區」亦將售賣更貴的酒，並在場內增設介紹「喝什麼酒可配襯哪些食物」。

（2025年施政報告）