半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級

【明報專訊】政府近年積極推展穆斯林旅遊，旅遊發展局將推出資助餐廳申請清真認證計劃，將半額資助餐廳獲得清真認證，昨日至明年底獲認證的新申請或續牌餐廳皆可受惠，每宗上限5000元。旅發局另會推出升級版「香港美酒佳餚巡禮」，加強向全球宣傳。
現時香港回教信託基金總會負責全港食肆清真認證，獲認證餐廳需每年續牌，旅發局將資助半額認證費。政府消息稱，今年首8個月，訪港中東旅客達5.3萬人，按年增約四成，反映推動穆斯林旅遊大有可為，而新計劃將運用旅發局現有撥款推展，不額外申請資源。
該消息人士亦引述稱，截至上月底，全港有約190間食肆取得清真認證，較去年初的100間增近倍。以此數目估算，若每宗皆獲批上限5000元，整項計劃開支亦不過百萬元。
旅發局每月10月籌辦「香港美酒佳餚巡禮」，政府消息稱，今年升級版「巡禮」於下月23日起、26日止，歷時4天。場內將設「名氣美食街」，邀請米芝蓮及黑珍珠餐廳進駐，而「尊尚名酒區」亦將售賣更貴的酒，並在場內增設介紹「喝什麼酒可配襯哪些食物」。
（2025年施政報告）
