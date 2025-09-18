米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可

中英街短期不解禁

政府消息續稱，沙頭角中英街一帶仍未解禁，該處橫跨港深兩地，相信短時間內不會取消禁區，「會積極探討可能性」；而措施推展後，市民可乘搭觀光船進入沙頭角海，倘休閒垂釣則須另向漁護署申領牌照。該人另解釋，新安排為便利旅客遊覽參觀，開放後調配人手會密切留意區內保安情况，「確保不會有走私等」。

今年《施政報告》未提及擴展「一簽多行」至其他內地城市。政府消息人士表示，該措施屬中央事權，特區政府一直積極爭取。至於正重建的新皇崗口岸聯檢大樓擬今年底基本完成建設，政府將爭取在本屆任期內（2027年6月前）讓口岸具備建成啟用條件，並實施「合作查驗、一次放行」過關模式。政府消息稱，何時啟用、如何過關仍待與深圳商討，暫擬參考澳門、珠海青茂口岸模式，「一張證件、過兩個關」。

（2025年施政報告）