蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款

【明報專訊】中環蘭桂坊吸引不少旅客慕名而來，發展局將分階段美化蘭桂坊及附近街道。政府消息稱，首階段翻新工程聚焦改善蘭桂坊核心地帶景觀，料明年內完工；次階段則延展至附近街道，暫無時間表。消息續稱，所有翻新將分割成小型工程，不涉額外撥款，亦會善用市場資源與私企合作推展。蘭桂坊協會樂見新措施，稱不少設施日久失修，偶有聽聞旅客反映蘭桂坊面貌遜於預期。
政府消息說，發展局已展開翻新蘭桂坊前期規劃，包括釐定工程內容、可行研究等，擬將整個翻新計劃分成不同小型工程項目，「盡快施工、盡快完成」，不涉額外撥款。該人士稱，尚未決定將翻新哪些設施，目前未有具體工程開支估算，但料小型工程「所涉款項不大」。
蘭桂坊協會總監張素媚樂見政府翻新蘭桂坊，形容「是一個驚喜、很開心」。她說，蘭桂坊是本港酒吧發源地，亦是夜生活的標誌，但經歷史洗禮後地磚、街燈等設施均已老舊。她期望當局能重鋪街磚並更換街燈，「整個氛圍已會很不同」。
郵輪碼頭營運商2028年約滿 年內招標
至於維港對岸的啟德郵輪碼頭，營運商合約將於2028年屆滿，文體旅局將於年底內展開營運商招標工作，並正檢視租賃協議的條款及條件。政府消息稱，新的租賃協議將新增列明關鍵績效指標（KPI），包括郵輪停泊航次、空間利用率等；又提及5月曾邀請市場就進一步善用碼頭空間提交建議，共接獲10多份意向書。
