明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款

【明報專訊】中環蘭桂坊吸引不少旅客慕名而來，發展局將分階段美化蘭桂坊及附近街道。政府消息稱，首階段翻新工程聚焦改善蘭桂坊核心地帶景觀，料明年內完工；次階段則延展至附近街道，暫無時間表。消息續稱，所有翻新將分割成小型工程，不涉額外撥款，亦會善用市場資源與私企合作推展。蘭桂坊協會樂見新措施，稱不少設施日久失修，偶有聽聞旅客反映蘭桂坊面貌遜於預期。

政府消息說，發展局已展開翻新蘭桂坊前期規劃，包括釐定工程內容、可行研究等，擬將整個翻新計劃分成不同小型工程項目，「盡快施工、盡快完成」，不涉額外撥款。該人士稱，尚未決定將翻新哪些設施，目前未有具體工程開支估算，但料小型工程「所涉款項不大」。

蘭桂坊協會總監張素媚樂見政府翻新蘭桂坊，形容「是一個驚喜、很開心」。她說，蘭桂坊是本港酒吧發源地，亦是夜生活的標誌，但經歷史洗禮後地磚、街燈等設施均已老舊。她期望當局能重鋪街磚並更換街燈，「整個氛圍已會很不同」。

郵輪碼頭營運商2028年約滿 年內招標

至於維港對岸的啟德郵輪碼頭，營運商合約將於2028年屆滿，文體旅局將於年底內展開營運商招標工作，並正檢視租賃協議的條款及條件。政府消息稱，新的租賃協議將新增列明關鍵績效指標（KPI），包括郵輪停泊航次、空間利用率等；又提及5月曾邀請市場就進一步善用碼頭空間提交建議，共接獲10多份意向書。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025 文體旅局 郵輪碼頭 蘭桂坊

上 / 下一篇新聞

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
3項目未達標 「均有可接納理由」
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
綠色集運規管 料明年提草案
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘