要聞

推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌

【明報專訊】繼去年《施政報告》提出推動遊艇旅遊，今年《施政報告》進一步提及發展「遊艇經濟」，包括推動「粵港澳遊艇自由行」，特區政府將與廣東省政府商討「港艇北上」和「北艇南下」。特區政府將推3項便利措施，包括放寬訪港遊艇無預留泊位亦可入境、授權內地機構培訓船長考取香港牌照、提升電子系統讓遊艇預先提交入境資料。據了解，現時每年有數百遊艇訪港，當局未來一年會推動3項新措施，盼可吸引更多遊艇來港。

現時海外及內地遊艇入境香港須預先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位。施政報告提到，當局會建立「遊艇動態監察系統」。消息稱，海事處將要求訪港遊艇須配置達國際標準的雷達，處方可透過雷達系統實時追蹤遊艇位置。

施政報告亦提出授權內地機構為當地船長考試及提供短期培訓，措施會適時拓展至海外地區。消息人士解釋，現時只有持牌船長才能在香港水域駕船，非本地船長多需聘請代駕，新措施料可方便內地遊艇來港。目前船訪港前24小時內須通報海事處，海事處亦將提升電子業務系統，訪港遊艇可提前一站式提交船舶及船上人員資料以便審核。

禁進避風塘 南丫香港仔紅磡研增600泊位

政府消息亦稱，訪港遊艇不可進入本港14個避風塘，只可自行在私人遊艇會租用泊位或其他水域範圍錨泊，強調當局2022年曾評估本港船舶避風泊位供應，足以應付至2035年的需求，不擔心開放「遊艇自由行」後本地船泊位不足；政府亦會研究在西貢、大澳、赤柱灣、大潭灣等地設到訪遊艇專用泊位。

另外，當局擬於前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目將增加約600個遊艇泊位；「機場城市」遊艇港灣亦提供逾500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位。

（2025年施政報告）

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
3項目未達標 「均有可接納理由」
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
綠色集運規管 料明年提草案
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘