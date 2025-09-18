推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌

現時海外及內地遊艇入境香港須預先在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位。施政報告提到，當局會建立「遊艇動態監察系統」。消息稱，海事處將要求訪港遊艇須配置達國際標準的雷達，處方可透過雷達系統實時追蹤遊艇位置。

施政報告亦提出授權內地機構為當地船長考試及提供短期培訓，措施會適時拓展至海外地區。消息人士解釋，現時只有持牌船長才能在香港水域駕船，非本地船長多需聘請代駕，新措施料可方便內地遊艇來港。目前船訪港前24小時內須通報海事處，海事處亦將提升電子業務系統，訪港遊艇可提前一站式提交船舶及船上人員資料以便審核。

禁進避風塘 南丫香港仔紅磡研增600泊位

政府消息亦稱，訪港遊艇不可進入本港14個避風塘，只可自行在私人遊艇會租用泊位或其他水域範圍錨泊，強調當局2022年曾評估本港船舶避風泊位供應，足以應付至2035年的需求，不擔心開放「遊艇自由行」後本地船泊位不足；政府亦會研究在西貢、大澳、赤柱灣、大潭灣等地設到訪遊艇專用泊位。

另外，當局擬於前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目將增加約600個遊艇泊位；「機場城市」遊艇港灣亦提供逾500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位。

（2025年施政報告）