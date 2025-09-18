康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心

消息：擬揀「特色沙灘」 基本設施不收費

全港現有42個刊憲泳灘，政府消息稱暫擬揀選「具特色的沙灘」作為試點，但沒透露選址，「（是否淺水灣？）淺水灣是其中一個有特色的沙灘」。政府消息亦稱，營運方案言之尚早，「可能是整個沙灘，亦可能只交一部分出去」，但強調基本設施不會收費，市民屆時仍可免費進入泳灘及使用洗手間等，而營運商提供的衝浪、香蕉船等水上活動則會收費。該人並說，現時42個泳灘中，逾30個設有小食亭、餐廳等，相信營運商接管後會再增設餐飲食肆，「（政策）願景是增加沙灘的吸引力」。

立法會議員何敬康認為，新政策將活化泳灘的工作交予市場，是「好的概念」，又相信「揀一兩個主題沙灘」，市民仍可到其他泳灘，影響不大。他又說，營辦商在沙灘增設特色活動「自然有成本，那有收費也不是不合理」。

場地出租有先例 「今盼系統化」

其餘康樂文化設施同將引入市場營運模式，包括博物館閉館日出租場地供舉辦商業或私人活動、開放更多場地供租用、推出收費的旅客導賞、開發更多文創產品等，以及提升鯉魚門公園度假營營運。政府消息稱，初步擬納入文化中心、藝術館及啟德車站廣場，但強調市場營運模式「並不是外判」。該人續說，文化中心露天廣場曾租予某服裝品牌辦活動，並非先例，「只是以前沒有系統，要市場自己諗，現在則希望系統化」。翻查資料，兩場地皆入不敷支，仰賴康文署每年「倒貼」數千萬至逾億元（見表）。

活動策劃、展覽及舞台製作聯合總會召集人鄧芷薇稱，新措施能惠及活動策劃界，「始終多些選擇」，但限閉館日將局限活動類型，「準備時間較長或需綵排的活動，應該也做不到」。她說，倘租金稍低於市價，相信會更受歡迎，估計社福機構或學校均有意借辦頒獎禮等活動。

