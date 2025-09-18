租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」

李家超昨晚出席電視論壇時說，租置計劃有存在價值，「不是不可再推出」，但現時租置39個屋邨單位仍有部分未售出，亦涉屋邨太舊或本身管理問題，房屋署可研究如何解決，「現在未到要做決定階段」，冀社會多給意見。

政府消息人士則強調「調查不是為推出（重推租置）」，亦不會因單一因素決定重推與否，又說政府財政狀况並非重要考慮因素。

去年《施政報告》附篇曾提及「樂建居」，今年未再着墨。政府消息人士稱有些參數需微調，亦認為樂建居的地點「需迎合私人發展商胃口」，目前仍在研究；至於去年7月流標的柴灣祥民道用地仍屬房屋局，但預料日後未必用作興建樂建居。

另外，最新預測未來10年將準備好約2600公頃熟地，但去年《施政報告》則預測未來10年提供約3000公頃新平整土地，當中約300公頃來自交椅洲人工島。政府消息人士直言，因人工島未有時間表，最新預測沒納入人工島土地，但相信約2600公頃熟地足以照顧未來房屋、經濟及發展需求。

