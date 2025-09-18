房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請

李：長者獲生活費 助新家庭入伙

另外，李家超昨在電視論壇回應對私樓市場看法，稱私樓市場「貴與平」屬個人考慮，政府政策旨在令樓市價格平穩，勿大起大跌。他認為單從數字觀察，價格和數量已穩定下來，亦有評論指已觸底。

房協已推出「長者業主樓換樓先導計劃」約6年，截至今年8月31日累計收到29宗業主申請，當中兩人購入另一新單位。對於預計房委會的計劃有多少申請，消息人士稱該計劃讓長者可獲額外現金養老，亦可鼓勵他們騰出較大單位給予有需要家庭，形容是「雙贏」局面，故不設限額，亦不設目標。

新售單位轉讓限期回復10年

另一項措施為放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。消息人士稱，政府2022年把轉讓限制上調至15年，今次僅回復昔日轉讓限制年期，現時市况與當年有別，故可作調整，並強調10年轉讓限制年期是「很長的時間」，不擔心出現炒賣。

此外，房協2018年推出「未補價資助出售房屋 - 出租計劃」，讓持有房協或房委會資助出售單位10年或以上的業主，將其未補價單位或個別睡房出租予輪候公屋的合資格申請者，截至今年8月31日，房協成功簽訂逾590份租約。

下期白居二配額增1000

昨日《施政報告》提出房委會及房協將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。消息人士稱希望明年推出，為期兩年，出租准許費以市面租金按比例計算，並由房協處理行政事宜。房協昨日發稿稱歡迎獲委託推行及管理先導計劃，會與房委會商討安排。

其餘房屋措施包括未來增加居屋及綠置居的大單位（兩房）比例，數量較以往多兩三成；房委會由下一期「白居二」起，再增加1000個配額至總數7000個，新增配額一半撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

（2025年施政報告）