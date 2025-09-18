明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請

【明報專訊】房屋新一份《施政報告》提出多項增加公營房屋供應及豐富置業階梯措施，其中房委會將推出資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位至少10年的業主，在第二市場出售該單位後毋須補價，以現居單位換取較小或較遠的單位。特首李家超說，此舉可讓長者獲額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。政府消息人士稱計劃不設限額，約10萬個單位符合資格，明年將推出相關計劃。

李：長者獲生活費 助新家庭入伙

另外，李家超昨在電視論壇回應對私樓市場看法，稱私樓市場「貴與平」屬個人考慮，政府政策旨在令樓市價格平穩，勿大起大跌。他認為單從數字觀察，價格和數量已穩定下來，亦有評論指已觸底。

房協已推出「長者業主樓換樓先導計劃」約6年，截至今年8月31日累計收到29宗業主申請，當中兩人購入另一新單位。對於預計房委會的計劃有多少申請，消息人士稱該計劃讓長者可獲額外現金養老，亦可鼓勵他們騰出較大單位給予有需要家庭，形容是「雙贏」局面，故不設限額，亦不設目標。

新售單位轉讓限期回復10年

另一項措施為放寬新出售單位轉讓限制年期由15年降低至10年，適用於下一期起推出的居屋及綠置居。消息人士稱，政府2022年把轉讓限制上調至15年，今次僅回復昔日轉讓限制年期，現時市况與當年有別，故可作調整，並強調10年轉讓限制年期是「很長的時間」，不擔心出現炒賣。

此外，房協2018年推出「未補價資助出售房屋 - 出租計劃」，讓持有房協或房委會資助出售單位10年或以上的業主，將其未補價單位或個別睡房出租予輪候公屋的合資格申請者，截至今年8月31日，房協成功簽訂逾590份租約。

下期白居二配額增1000

昨日《施政報告》提出房委會及房協將推出先導計劃，容許擁有資助出售單位10年或以上業主，在繳付出租准許費後將其未補價單位出租予合資格白表申請者，計劃名額3000個。消息人士稱希望明年推出，為期兩年，出租准許費以市面租金按比例計算，並由房協處理行政事宜。房協昨日發稿稱歡迎獲委託推行及管理先導計劃，會與房委會商討安排。

其餘房屋措施包括未來增加居屋及綠置居的大單位（兩房）比例，數量較以往多兩三成；房委會由下一期「白居二」起，再增加1000個配額至總數7000個，新增配額一半撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕房協 資助出售房屋 長者業主樓換樓計劃 房委會 施政報告2025

上 / 下一篇新聞

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
3項目未達標 「均有可接納理由」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
綠色集運規管 料明年提草案
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘