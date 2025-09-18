3項目未達標 「均有可接納理由」

一涉營運北都產業園建議

今年《施政報告》所指3個未按指標完成的項目，其中一個是公布由政府成立公司營運北都新發展區內「試點產業園區」的具體建議，原定今年首季公布。附件解釋，今年2月籌備《財政預算案》時，政府留意到發展局正為擬推出的洪水橋產業園毗鄰土地招標，如公布產業園區的實際土地位置和公司細節，「有可能影響招標的公平性」；隨後政府7月21日宣布中止招標，發展局正就擴展了的新產業園區再規劃。

一涉教師專業發展基金 已叫停

另一項是原定今年上半年制訂利用新土地推動大型舊區重建項目的政策建議，政府稱發展局於年中提交建議，但李家超認為當中「樓換樓」措施「內容未夠具體」，指示發展局再研究並提交，獲特首同意並納入今年《施政報告》。至於第三項的「2024/25學年設立教師專業發展基金」，教育局認為可用現有資源提供教師專業發展項目，因此暫停設立基金。

另外，去年《施政報告》提出今年完成交椅洲人工島項目填海部分的法定環評程序，政府透露環評報告已於去年底備妥，但基於人工島推展時間放緩、未有具體安排，發展局認為現階段不宜繼續推進環評程序。

（2025年施政報告）