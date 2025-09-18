部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」

可查機密？ 消息：可「全面調查」

《施政報告》提出建立「部門首長責任制」，以加強部門首長的「責任擔當」及管理團隊責任。根據責任制，當局將設兩級制調查公務員缺失，再按輕重作相應行政或紀律處理，包括不獲增薪、降級、革職等。調查機制第一級由部門首長負責，處理「一般性質」問題。第二級「嚴重問題」由獨立於政府系統的公務員敍用委員會負責；政府將提交《公務員敍用委員會條例》的附屬法例，擴大委員會的職能以涵蓋調查（見表）。至於職能是否包括查閱機密文件或調查司局長級，政府消息稱，制度目的是讓委員會可「全面調查」，將盡快提交有關草案交代細節。

第二級調查機制由有關部門的司局長啟動，至於由誰啟動調查及決定問題輕重，消息人士稱不能一概而論，強調部門過往都有調查工作，部分來自投訴，也有部分來自傳媒報道，新制度是要「制度化」。

李家超昨日提到，新措施更能「節省」尋找部門去處理公務員缺失問題，同時減少社會對政府處理方案的疑慮。他又提到，過去有政治問責官員因表現未令他滿意，需換上更好的官員。翻查資料，前文體旅局長楊潤雄、前運輸及物流局長林世雄於去年12月被免職。

李：不用新機制查物流署

物流署早前購入「冒牌水」，李家超昨在電視論壇被問到會否採用新機制處理涉事公務員，李稱新制修例需時，故不會用新機制展開調查。

另外，繼簡化公務員紀律程序後，公務員事務局將研究建立「更嚴謹的評核機制」，但未提細節；各司局長亦須督導轄下高級公務員做好其下層的人事管理，包括評核、調配、晉升和紀律跟進等。政府消息人士表示，目標明年完成研究，將參考其他地區做法，又舉例同一職級的公務員如行政主任，會獲派往前線或後勤工作、工作部門的大小不一，難以同一標準評核，否則可能不公。

現時公務員評核制度分6級，評級為最低兩級者或要被勒令退休，而除達頂薪點的公務員外，工作表現令人滿意都可獲增薪；翻查立法會文件，過去3年有40人不獲增薪，其中去年有21人。

研建「更嚴謹評核制」

李：較多公僕獲較高評級

李家超昨晚出席電視論壇，被問會否透過評級制只限表現較好的公務員才可增薪，他稱增薪一直需部門主管建議，他做公務員多年，較多公務員獲得的評級屬較高，認為新機制應對整個公務員團隊公道。

公務員事務局長楊何蓓茵昨向全體公務員發信，並與4個公務員中央評議及4個主要跨部門公務員團體會面。她指出，現時績效問責是《公務員守則》的基本信念之一，履職盡責是對每個公務員的根本要求。

公務員敍用委員會表示全力支持推行責任制的建議，會秉持公正持平原則履行職務。該委員會成員全由特首委任，要有公職或服務社會經驗，現職公務員不得加入；現時共有8名委員，主席鄭美施為前環保署長。

明報記者

（2025年施政報告）