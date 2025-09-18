停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度

戴德梁行料車位減價 測量師倡檢視樓高

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄認為，業界毋須為考慮樓面面積，而把停車場置於地庫，將有助減低項目發展難度，節省發展商的項目發展成本，長遠可令車位價格變得較易負擔。香港測量師學會表示，該項措施能避免屏風樓效應，建議政府在推行相關安排時，應同步檢視並適度放寬因停車場結構而可能涉及的建築物高度限制，確保新措施能順利落實。

翻查資料，昔日用作停車場的地方均獲100%的總樓面面積寬免，不少樓宇發展項目的住用部分均被停車場樓層墊高。政府於2011年推出新的樓面豁免規定，私樓地面上蓋停車場最多只能獲豁免50%，至2023年《施政報告》提出放寬停車場樓面豁免安排，政府同年12月推出新安排，私樓首兩層停車場設於地下、第三層設在地面，才可獲100%樓面豁免。

（2025年施政報告）