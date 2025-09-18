地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價

消息：冀明年上半年推 處理跨區差價未定案

政府消息人士表示，香港樓宇老化速度較重建速度快，因此推出措施增加市場重建誘因，該3項措施皆不涉修例，當局今年10月會提交至立法會發展事務委員會，其後諮詢發展商等持份者，希望明年上半年推出。對於如何處理跨區地價差價，消息人士稱政府當局仍在思考，「細節未有定案」。

政府亦擬7個重建需要較迫切指定地區，分別為長沙灣、馬頭角、旺角、西營盤與上環、荃灣、灣仔及油麻地，會試行增加私人重建項目地積比率，容許將增加地積比率轉移至北都或其他地區，或轉為金額抵消在投地或進行其他項目地契修訂、原址換地所須繳付地價。政府消息人士解釋，有關措施有條件限制，包括地盤規模不能太小，初步構思地盤面積為700平方米或以上；涉及樓宇樓齡需50年或以上。消息人士稱，擬議可增加地積比率轉移上限為20%，而地價安排仍在商討。

北都留3地建屋 供市建局「樓換樓」

另一項措施為政府會在古洞北及粉嶺北新發展區預留3塊土地讓市建局興建新樓，作為「樓換樓」的替代單位。消息人士稱3幅土地共4公頃，涉約18.6萬平方米樓面面積，讓受市建局重建影響人士有多一個選項，可選擇金錢補償或「樓換樓」。

測量師：利重啟暫緩項目 恒基：增經濟誘因

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江指出，政府容許跨區轉移地積比率的措施，較大機會能鼓勵「以前做不到的項目」，即是已開展但暫緩的項目繼續發展，舉例指過往有地盤可能因面積太小等原因而暫緩發展，若強行在單一地盤興建最高可建樓面，未必能發揮最大項目價值，如將餘下地積比率轉移至北都等地，可提升項目價值。

香港地產建設商會表示，以地積比率轉移及適度增加地積比率作誘因，相信可激發市區更新和重建發展，促進業界推動可持續發展及優化建築環境。恒基地產執行董事黃浩明則預計，有關措施可增加經濟誘因，積極推動迫切的舊區重建。

市建局昨發稿稱，支持政府進一步擴展地積比率轉移相關的機制，並說預留3幅地讓當局籌劃興建新樓用作「樓換樓」，不單為檢討及優化其現行收購及補償機制帶來更靈活的空間，亦為受重建項目影響的業主提供不同選擇，並稱今年底將提交荃灣及深水埗的市區更新大綱藍圖。

市建局又稱，政府針對重建需要較迫切指定地區，試行適度增加私人重建項目地積比率，認為有關創新措施可為更新高密度發展舊區，創造更大規劃空間，有助推動私人市場參與市區重建，加快處理舊區樓宇老化問題。

