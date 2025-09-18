設AI效能組 要求部門每半年交計劃

《施政報告》提到政府統計處用AI審核數據、編製統計數據，效能倍升；1823服務亦用到AI科技，自動辨識市民語音查詢並協助草擬書面回覆，減省三成時間，建議成立「AI效能提升組」統籌政府部門在工作上應用人工智能研究重組工作流程及推動部門科技改革。

揀覆蓋面較廣項目 「較易撥款落實」

AI效能提升組由創科局長和數字政策專員擔任副組長和秘書長，另委任一名業界代表擔任副組長，冀引入新思維和實務經驗，預料一兩個月內將召開首次會議。小組將按優次與部門研究提升效能的需求，部門亦可主動提出，要求優先處理。政府消息表示，部門至少要每半年提交計劃，講述如何用AI提高效能，小組會從中揀選涉及覆蓋面較廣的為「旗艦項目」，可較易獲得撥款落實，金額和項目數量不設上限。

現時政府部門可透過行政工作電腦化計劃委員會獲撥款，推行政府內部的電腦化計劃。消息指出，日後的撥款機制維持不變，不論是否旗艦項目，倘計劃涉款超過2000萬元，同樣要按現行機制向立法會申請撥款。

此外，政府部門會自行開發專門的AI方案，包括語音非緊急報案、加快運輸牌照審批等、根據實時數據疏導交通等。

優質教育基金20億援中小數碼教育

另外，政府在去年《施政報告》宣布成立「數字教育策略發展督導委員會」，今年進一步提出在優質教育基金預留20億元，支援中小學「數字教育」（數碼教育），並提到將在明年發表「中小學數字教育藍圖」，內容涵蓋「優化」中小學銜接的資訊和創科教育課程、訂定「人工智能素養」學習架構、將AI教育納入核心課程、加強教師AI培訓等。

《施政報告》附篇另提到將檢視高中數理科目課程設置，加強培育讀科學及數學的學生。

（2025年施政報告）