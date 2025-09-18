明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製

【明報專訊】新一份《施政報告》提出多項措施推動本港成為國際創科中心，包括支持「惠民科研」，推出兩年計劃，全額資助本港數十名截肢人士配置使用新科技義肢，冀讓截肢人士經過訓練做出書寫、演奏樂器等日常動作。據了解，杭州六小龍之一「強腦科技」會與理工大學合作「客製化」（customize）有關義肢。此外，政府亦冀通過鼓勵知識產權融資、估值推動創科發展，擬建「知識產權融資沙盒」，容許企業抵押專利向銀行融資借貸。

料惠數十人 循創科基金資助

特首李家超昨稱，他在浙江訪問杭州六小龍時，注意到新科技對截肢人士的活動有突破性幫助，新科研技術義肢內配傳感器，毋須將任何配備或線路植入體內，能識別套在義肢肌肉的神經信號，指揮動作，佩戴者經過訓練可做出日常動作。

政府計劃以創科基金（ITF）全額資助本港截肢人士配置新科技義肢。政府消息人士稱，由於新科技義肢需按本地生活習慣調節，有一定的研發元素，適合以ITF下設的公營機構試用計劃（PSTS）資助，預料資助額不多於1000萬元，若以每隻義肢價值逾10萬元計，估計約惠及數十人；申請機構須是進行研發項目的研發中心或擁有項目成果知識產權的公司，其他合資格義肢科企亦可申請。

下調「新型工業加速計劃」申請門檻

另外，政府去年推出「新型工業加速計劃」，以政府與企業1:2的比例配對資助企業設立新智能生產設施。新一份《施政報告》提出下調申請門檻，將項目總成本的最低要求由3億元降至1.5億元。消息人士透露，該計劃已有3個項目獲批，原申請門檻較高，本港鮮有企業能滿足。現時「新型工業加速計劃」下，申請企業可獲配對資助聘用36名研究人員，消息人士稱，會在上述配額中撥出10個用於配對資助組裝設備、運作智能生產線等工作的技術人員。

允企業抵押專利 向銀行融資借貸

政府另擬加強知識產權融資以鼓勵創科發展，將推出知識產權融資沙盒，透過銀行、保險、估值及法律等專業，協助「試點行業」、特別是科技行業，利用知識產權融資。政府消息表示預料今年稍後公布詳情。另外，今年底運作的香港技術與創新支持中心，將推出為期兩年的先導計劃，資助中小型創科企業為專利估值，供融資時參考；消息人士稱，先導計劃擬明年推出，以配對形式資助最多100間企業、每間最多8萬元，即每年最多撥出約800萬元資助。

《施政報告》又提到，香港具備投資優勢推動航天科技發展，支持「太空經濟」，商經局會研究簡化低軌衛星的牌照審批，推動未來6G應用，港投公司亦會推進與商業航天和太空經濟有關的投資。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025

上 / 下一篇新聞

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
3項目未達標 「均有可接納理由」
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
綠色集運規管 料明年提草案
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘