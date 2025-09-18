明報新聞網
要聞

八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬

【明報專訊】繼2023年《施政報告》提出放寬8間資助大學取錄非本地本科生的限額，新一份《施政報告》再次放寬，准許八大下學年（2026/27）起取錄佔核准學額50%的非本地生，政府消息人士稱未來不排除再放寬；被問及放寬進度會否過急，該消息強調政府是未雨綢繆，而限額並非收生目標，各院校可循序漸進收生。

八大上學年（2024/25）起可取錄佔核准學額40%的非本地生，港大上學年非本地本科生佔30.1%，為八大之最。本報昨向八大查詢今學年（2025/26）收生人數，中大稱取錄逾880個非本地本科生，佔第一年學士學位學生26%；理大稱已取錄1100個非本地生。《施政報告》亦提出，資助研究院研究課程的超額收生自資學額上限由100%增至120%。

港大學生代表指配套不足

港大校委會本科生代表鄧俊彥向本報說，港大明顯配套不足，舉例指圖書館長期空間不足、宿位爆滿及新宿舍工程延誤，加上不少課堂的學位不夠，而擴大班級數目則有可能影響教學質素，他認為大學不應「打腫臉充胖子」。

成立「留學專班」 推廣港高等教育

昨日《施政報告》亦提出，教育局會成立「留學香港專班」，加強推廣本港高等教育，當中會推展「Hong Kong: Your World-class Campus」大型宣傳計劃、大學教資會撥款4000萬元資助八大加大國際和內地宣傳及師生招攬，以及推動專上院校推出「遊學香港」活動。

當局早前推出「城中學舍計劃」鼓勵市場將商廈或酒店改裝為學生宿舍，政府消息人士昨日透露接獲9宗申請，其中兩宗已獲批，宿舍設施分別位於紅磡、深水埗及觀塘。

另外，科大、浸大及理大正競逐開辦本港第三間醫學院，《施政報告》未有揭曉結果，重申今年內將如期向政府提出最終建議。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025

