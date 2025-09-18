直資校可申請增班增人 專收非本地生

學校數不設限 最快下學年推

香港現有近80間直資中學及小學，每班一般分別有41和33個學生。政府消息人士昨稱新措施讓直資中小學申請每班總人數增至最多45，強調所增學額只能用作取錄持學生簽證非本地生，相信不會影響公營學校收生情况。

據悉，去年共有736個介乎5歲8個月大至17歲、持學生簽證的學生入境。按現行規定，他們可揀入讀私立、國際或直資學校。消息稱現時大部分非本地生均選國際校，而非直資校，但為讓基礎教育國際化，當局「踏出第一步」。消息又稱，直資校現已可收非本地生，加上大多設非本地課程，「配套上更易做」，故以直資校作試點。

直資議會歡迎 稱學額飽和

學界常建議放寬官校及津校以自資方式取錄非本地生，消息人士昨日重申，官津校由公帑資助，就算學生自資入讀，當局計算資助亦有難度，「唔通佢收多一個非本地生，我畀老師嘅資助就少一個學生（相應的公帑）？」該消息人士又提到，官津校教授本地課程，非本地生或難適應。

陳狄安表示歡迎計劃，稱大多直資校學額已飽和，新計劃變相是「專位專用」，增加學校招收非本地生誘因。他提醒政府審批時應留意學校有否配套，亦應考慮學校的精神健康支援是否足夠。教育界議員朱國強促請政府進一步放寬限制，容許內地、台灣及澳門學生以學生簽證身分來港讀書。

（2025年施政報告）