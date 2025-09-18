明報新聞網
要聞

教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音

【明報專訊】新一份《施政報告》附篇提到，政府擬修訂《教育條例》，包括增設執業證書制度，旨在「完善」教師註冊機制，「維護教師團隊的專業質素」。據了解，所有幼稚園、中小學教師日後授課前要獲取執業證書，並設有效期、要定期更新，修例草案擬明年交立法會。多個學界代表昨向本報表示事前未獲諮詢，教聯會期望當局充分諮詢學界意見，促釋除疑慮。有校長擔心加重教師負擔，盼當局簡化獲取證書程序。

繼2022年底公布《教師專業操守指引》，新一份《施政報告》的附篇提出要規管教師，正文則無交代。數名學界代表昨向本報表示無被諮詢，直資學校議會主席陳狄安稱事前無獲悉修例，期待當局盡快交代細節；津貼小學議會主席張作芳同稱未接獲諮詢。本身是小學校長的教育界議員朱國強表示，措施引起學界疑慮，期望當局聆聽及考慮現職前線教師、教育團體與工會意見，「機制亦須清晰、務實及廣為教育界接受」，避免打擊業界士氣。政府消息人士稱，正就修例諮詢律政司意見，會盡快諮詢持份者意見。

消息：考慮刑事紀錄有否進修

《施政報告》稱修例可確保所有教師均為適合及適當人選。消息人士解釋，過往有人質疑「為何教師註冊屬終身制」，修例為回應社會聲音，確保教師「可持續地符合專業發展要求」，會參考海外做法。消息人士未有透露獲取證書的形式，稱當局會考慮申請人過往刑事紀錄、有否持續進修等因素，形容新制「一般教師都能符合到」，又指可應對部分有牌卻長年不到學校任教的教師，確保師資「與時並進」。

校長憂添負擔 倡簡化程序

至於修例是否因應國安法而推出，該消息人士僅稱教師應「守法合規」。幼稚園校長關淑玲相信，修例離不開與國安相關。她同意近年因應適齡學童人口減少，不少教師選擇轉行可能難覓工作，令持牌但非現職的教師增加，認為修例確可保障教師專業水平。惟她擔心修例會加重教師負擔及學校行政壓力，建議當局簡化領證過程，亦可考慮以訪談形式評核教師，避免考試為教師帶來沉重壓力。

直資主席：現已有「足夠工具」規範

陳狄安表示，教育局近年已推出《教師專業操守指引》，亦會定期查核教師刑事紀錄，現時理應已有「足夠工具」規範教師操守，他期望了解當局修例理念。陳形容引入執業證書並不新穎，本港其他專業如醫生、律師等亦有類似制度，但認為教師適應需時。

準教師協會主席呂志凌昨向本報表示，新措施難免令教師有負擔，但提醒教師不用過分焦慮，預計執業證書考慮的元素如刑事紀錄和持續進修，前者一直有審查，後者當局亦有一直要求教師每3年參與至少150小時持續專業發展活動，「好多item其實已經存在，但有機制就可確保老師做到『原本要做嘅事』」。他不排除有教師會因新例對入行卻步，希望當局盡快解說。

根據教育局截至2023年2月數據，全港共有近16萬個註冊教師。現行《教育條例》規定，任何人如在學校任教，須註冊成為檢定或准用教員；《條例》亦賦予教育局常任秘書長權力，倘註冊教師有失當行為、干犯可判監罪行等，可被取消註冊。

明報記者

2025年施政報告

