要聞

施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」

【明報專訊】新一份《施政報告》以272字（連標點）提及維護國家安全，篇幅是特首李家超上任以來最少一份。去年及今年的施政報告，開場段落之後均是「一國兩制」主旨的章節，下設國安章節，去年提及完成《基本法》23條本地立法、完善維護國安的法律制度和執行機制，今年則提及「持續完善維護國家安全的法律制度和執行機制」，全力防範制止和懲治危害國安行為和活動，重申「有法必依、執法必嚴、違法必究」。

施政報告指定項目指標中，除繼續加強推廣中國《憲法》、《基本法》和愛國主義精神，保安局明年舉行「面向公眾的萬眾一心護國安話劇匯演」及本學年招募青少年制服團隊義工到幼稚園參與工作坊等。

儲備減不能派糖 李：改革已建堅實基礎

李家超於演辭兩次表示，改善民生是施政「最終目標」。他在記者會及電視論壇均強調，政府財政有壓力，當中社福、醫療及教育佔經常開支六成，每日共涉6.9億元。李於電視論壇表示，面對1200億元財赤，儲備與「相對風光的時候差一截」，政府不能派糖，只能針對地協助行業及弱勢社群。

上任3年，李家超於記者會形容這3年推動改革，已建立相當堅實基礎，讓政府可更全面做策略部署，今次施政報告是更全面的「改革加部署」。

港澳辦文章：措施有力方法創新 展改革決心

港澳辦昨發表署名「港澳平」文章，形容報告對「加快邁向由治及興」明確目標任務及規劃部署，「充分體現行政長官和特區作為當家人和第一責任人的擔當進取」。「港澳平」去年形容措施反映強烈改革意識，今年則肯定多項建議措施更有力、方法更創新，例如成立北都發展委員會等，展示改革破局決心意志。

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
