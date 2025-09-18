施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」

施政報告指定項目指標中，除繼續加強推廣中國《憲法》、《基本法》和愛國主義精神，保安局明年舉行「面向公眾的萬眾一心護國安話劇匯演」及本學年招募青少年制服團隊義工到幼稚園參與工作坊等。

儲備減不能派糖 李：改革已建堅實基礎

李家超於演辭兩次表示，改善民生是施政「最終目標」。他在記者會及電視論壇均強調，政府財政有壓力，當中社福、醫療及教育佔經常開支六成，每日共涉6.9億元。李於電視論壇表示，面對1200億元財赤，儲備與「相對風光的時候差一截」，政府不能派糖，只能針對地協助行業及弱勢社群。

上任3年，李家超於記者會形容這3年推動改革，已建立相當堅實基礎，讓政府可更全面做策略部署，今次施政報告是更全面的「改革加部署」。

港澳辦文章：措施有力方法創新 展改革決心

港澳辦昨發表署名「港澳平」文章，形容報告對「加快邁向由治及興」明確目標任務及規劃部署，「充分體現行政長官和特區作為當家人和第一責任人的擔當進取」。「港澳平」去年形容措施反映強烈改革意識，今年則肯定多項建議措施更有力、方法更創新，例如成立北都發展委員會等，展示改革破局決心意志。

（2025年施政報告）