北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」

參考前海 先研洪水橋商地明年蒐意見

政府冀藉此助相關區域「吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流」，會先研在洪水橋商業用地「分階段開發」。消息人士稱，相關用地涉11公頃（約等於半個維園），將於明年收集市場意見，才釐定發展年期等細節，以及發展商臨時發展後的後續安排。消息人士以前海企業公館為例，該範疇的低密度建築以組裝合成建成，獲批12年，其間有不同企業進駐。

另外，政府亦會委託港鐵公司檢討凹頭的土地用途，明年公布結果。至於新田科技城，政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和佈局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。

（2025年施政報告）