北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」

【明報專訊】《施政報告》提出參考內地「1.5級開發」概念，在香港以試點形式推出「分階段開發」模式，容許初期先在新發展區建設和營運先導性的低密度設施如零售、娛樂或會議展覽等項目，再落實長遠發展，目標是為地區「預熱」。政府消息人士稱，「1.5級開發」由政府主導，只限北都的特定非住宅土地，又透露政府曾參考深圳前海企業公館、前海山姆店、青年夢工場等模式。
參考前海 先研洪水橋商地明年蒐意見
政府冀藉此助相關區域「吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流」，會先研在洪水橋商業用地「分階段開發」。消息人士稱，相關用地涉11公頃（約等於半個維園），將於明年收集市場意見，才釐定發展年期等細節，以及發展商臨時發展後的後續安排。消息人士以前海企業公館為例，該範疇的低密度建築以組裝合成建成，獲批12年，其間有不同企業進駐。
另外，政府亦會委託港鐵公司檢討凹頭的土地用途，明年公布結果。至於新田科技城，政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和佈局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。
（2025年施政報告）
