「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」

財政司長統籌 吸高增值產業

政府消息稱，引進重點企業辦公室及投資推廣署會繼續負責招商引資，將按有意落戶香港的企業需要，與相關政策局商討有關企業的行內地位、落戶香港的影響、可為其提供的優惠等，度身訂做優惠政策包，最後由財政司長拍板。

消息稱，不同公司在港投資額有異，業務性質不同，需要亦不一樣，故難訂立所有企業或某個產業適用的硬性措施，而直接批出北都土地的措施是優惠之一。至於稅務減免，消息人士表示，「低稅率」和「透明」的原則不變，針對不同產業將制訂不同稅務優惠條件，亦可能設分級，舉例聘請本地員工人數不同，獲得的稅務優惠將不同。

需具行業領導地位 考慮業務性質

被問到會否向特定企業收取低於標準稅率的稅項，李家超昨說，實際優惠內容要待財政司研究，但會符合國際稅務要求。他形容政策包是政府的工具包，放置不同的「工具」，即代表在不同領域的政策都準備好，有助搶企業時更快「拍板」，不希望輸給程序。

至於創科企業會否較易獲「優惠」，政府消息稱不會限於一兩個產業，但要獲得優惠落戶，相關企業需是行業「龍頭」或具「領導地位」，同時要考慮企業在港的業務性質，涉及科研是其中一個考慮。

同一章節提及政府會加快培養本地和引進境外新興產業，舉例會引入歐洲領先航空服務公司，又會推動生命健康科技產業、新能源產業、人工智能和數據科學產業發展等。被問到相關行業的企業獲優惠政策的機會是否較高，消息人士承認是「有迹可尋」。

