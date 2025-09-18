明報新聞網
要聞

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組

【明報專訊】特首李家超昨發表任內第四份《施政報告》，洋洋38,000字闡述施政重點，提出700項政策措施，最大亮點是以專章講述加快發展北部都會區，並以大篇幅解說建立「部門首長責任制」處理不符表現公務員，以及提出多項「拆牆鬆綁」措施方便營商。李家超早於2022年首份施政報告，已提出成立由他領導的「北部都會區督導委員會」，3年後宣布改為成立由他領導的「北都發展委員會」取代舊委員會，以新框架及法例推動項目。今年施政報告題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，稱改善民生是「施政的最終目標」，但財赤下「派糖」措施有限。李家超昨不諱言，「我永遠都想做多些政策，每個人都開心的，但也要務實」。

可直接批地 謝偉銓盼倘利益衝突匯報立會

新一份《施政報告》特設專章提「加快發展北部都會區」，特首李家超稱「一直為此心急如焚」，會提升北都發展的決策層次，以新管理框架「北都發展委員會」取代原有的北都督導委員會，並以新的專屬法例增加政府權力，可簡化法定程序、修改土地發展規模，為園區公司設毋須經立法會審批的「專項撥款渠道」等。他並提出由「價高者得」招標方式轉向「產業綁定」方式甄選企業進駐，政府並可採用直接批地等模式發展。就如何監督注資及直接批地利益衝突、確保透明度，建測規園界議員謝偉銓期望，若出現相關情况政府可向立法會匯報。

新設的北都發展委員會由特首領導，下設3個工作組（見表）。政府消息人士解釋，以往委員會人數較多，現時北都若干發展已進入建造階段，故設新委員會，成員將包括相關司長、副司長及相關局長。

傾向洪水橋設「非法定」園區公司 洽落戶合作

新委員會轄下「發展及營運模式設計組」由財政司長任組長，將研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」招攬企業。消息人士說，目標是考慮更多價格以外因素，包括企業帶來的產業、就業機會等。該組亦會按北都各指定發展區性質及規模，設計發展及營運模式，包括度身成立一或多間園區公司，可以是法定或非法定機構。消息稱傾向在洪水橋約23公頃（約1.2個維園）產業用地設「非法定機構」園區公司，負責與有意落戶企業洽合作，正研究公司架構、股權安排等，今年內公布建議。

「規劃及發展工作組」由副財政司長任組長，消息人士說該辦公室會由發展局常秘（規劃及地政）負責，就不同技術文件定審批時間，如規劃及土地申請、建築圖則等，助加快審批。政務司長任組長的「大學城籌劃及建設組」則會設調研專班，實地考察各地大學城成功模式，消息稱洪水橋5公頃大學城土地擬擴至9公頃。

明年初就立例諮詢 消息：確保撥款透明制衡

政府擬就北都訂立的專屬法例，消息稱將在明年初諮詢公眾兩個月、明年中交立法會首讀，明年內完成立法。北都專屬法例會為園區公司設「專項撥款渠道」，消息稱是為園區公司能更快回應市場變化，毋須經立法會申請撥款，政府會確保足夠透明度及相當制衡，包括探討日後每年向立法會匯報各園區公司注資情况。專法亦涵蓋加快批出建築圖則、放寬各分區大綱圖准許用途及微調發展參數、加快付徵地賠償等。

議員稱諮委會把關 不憂削弱立會監察

針對專項撥款渠道，謝偉銓認為不會削弱立法會監察撥款角色，舉例基本工程計劃5000萬元或以下的丁級工程，現時也可由政府自行審批再向立法會匯報。就直接批地安排，謝強調外地也有類似做法。選委界議員陳紹雄稱，除特首領導的北都發展委員會，有不少諮詢委員會把關，立法會亦有政策委員會、財委會等監督。

明報記者

（2025年施政報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025

