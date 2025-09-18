鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年

每年發放一次 料明年下半年推

消息人士表示，相關現金獎勵有過渡作用，因為職津金額與綜援有明顯差距，當局希望藉現金獎勵「幫少少」，令受惠者的工作收入連現金獎勵總和高於綜援金額，以鼓勵他們離開綜援網、建立工作及生活模式。

被問措施是否與節流有關，消息人士僅稱倘措施能助人自立並為政府慳錢屬好事，又指新措施預算視乎現金獎勵金額及參與人數，故暫時未有估算，當局也期望參與人數愈多愈好，故未為預算設限。

照顧長者 試行出租政府新建福利設施

照顧長者方面，政府提出以試行方式出租政府新建的福利項目設施，讓機構有更大彈性提供不同資助模式的長者日間護理及支援服務。消息人士稱是讓機構以「公建民營」、自負盈虧營辦服務，兩個試點分別位於將軍澳日出康城及啟德天璽．天，料明年招標。他表明政府不可能「一世揹起長者照顧開支」，要設法激活私營市場力量，在新措施下機構也可彈性地為部分較富裕長者提供更多創新服務。

此外，政府預留每年5億元經常開支推出措施加強支援照顧者，包括為300戶高風險住戶安裝智能意外偵測系統。

（2025年施政報告）