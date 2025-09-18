明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施

【明報專訊】近期餐飲業失業率上升，勞工界要求暫緩輸入外勞。《行政長官2025年施政報告》提出，今日起收緊補充勞工優化計劃下涉輸入侍應及初級廚師的申請，打擊濫用計劃行為，包括要求僱主本地招聘時間由4周延長至6周，其間每周參與一次勞工處實地招聘；改按申請職位計算本地全職僱員與外勞的2：1人手比例。餐飲業稱無奈接受，擔心續約時未必能保留所有外勞。勞工界指新要求算是近來力度較大的措施，惟往後兩三個月需觀察行業失業率，倘仍持續上升，當局應推出更嚴謹措施。

政府消息引述數據稱，計劃自前年9月推出至今年8月，批出11,725個侍應及8648個初級廚師配額；在今年7月底，有5435名侍應及4034名初級廚師在港工作。他指因兩工種涉大量申請及配額，當局想聚焦處理。

僱主本地招聘時間4周延長至6周

消息人士說，6周本地招聘適用於今日起通過初步甄別的申請；人手比例要求則由下一批交勞顧會給予意見的申請開始實施。他補充，不涉侍應與初級廚師的外勞申請，計算人手比例時，本地僱員人數要剔除侍應與初級廚師；認為新要求實施後，部分僱主或未能為目前聘用的所有外勞侍應與初級廚師取得續約配額。

被問為何不煞停輸入外勞，消息人士強調須平衡勞資看法，故不考慮煞停，但未來會視乎市場狀况及失業率再調整，包括可能將上述要求套用至其他工種輸勞申請。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮說，新要求未全面回應勞工界，但算是當局推出措施中力度較大，往後兩三個月要觀察行業失業率，如部分行業失業率仍持續上升，應推出更嚴謹措施，如將人手比例按工種計算的要求擴展至其他工種輸勞申請。

譚金蓮相信延長本地招聘會增加輸勞成本，或令僱主更願意聘用本地人，部分外勞任職的崗位會重新釋放供本地人投身。但她擔心會有僱主改以其他職位申請輸勞，實際卻做初級廚師工作，認為最嚴謹是所有輸勞申請均按工種計算人手比例。

餐飲業憂續約時未能保留所有外勞

目前全職本地僱員與外勞2：1比例要求，是按僱主所有職位作計算基礎，新安排下初級廚師和侍應將獨立計算。香港餐務管理協會會長楊位醒稱，輸入侍應及初級廚師須按工種計算人手比例，會令僱主有更多考慮、要及早部署，雖感無奈但接受及諒解政府的新要求。他說餐飲業營運艱難，以現時經營狀况估算，已輸入的外勞「剛剛好滿足到業界需求」，但擔心未來續約時未能保留所有外勞，屆時或要聘用幫工。

此外，政府將成立舉報非法勞工專線，並加強跨部門聯合行動打擊非法勞工。

明報記者

（2025年施政報告）

相關字詞﹕施政報告 施政報告2025 初級廚師 輸入外勞 非法勞工 餐飲業 勞顧會 勞工處 侍應 補充勞工優化計劃

上 / 下一篇新聞

北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
北都立專法 賦權簡化程序及批款 招標「價高者得」變「產業綁定」 改設新委會轄3工作組
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
「優惠政策包」招商 涵批地減稅 消息：為企業度身訂方案 異昔「公平競爭」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
北都效內地「1.5級開發」 先設零售娛樂「預熱」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
施政報告國安篇幅任內最少 改善民生「最終目標」
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
教師擬設執業證書制 須定期更新 學界稱事前無諮詢 政府消息：修例回應社會聲音
直資校可申請增班增人 專收非本地生
直資校可申請增班增人 專收非本地生
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
八大非本地生限額增至50% 消息：不排除再放寬
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
兩年計劃資助配置新科技義肢 六小龍「強腦」參製
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
設AI效能組 要求部門每半年交計劃
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
地積比准跨區轉移 誘加快重建 較迫切7區試增比率 可抵消其他項目地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
非住宅地「按實補價」降成本 發展商准先付六成地價
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
停車場豁免納樓面面積 減地庫建設發展難度
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
部門首長責任制分兩級 賦敍用委調查權 嚴重問題由司長決定調查否 倘涉內部運作「不公開」
3項目未達標 「均有可接納理由」
3項目未達標 「均有可接納理由」
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
房會推資助單位長者樓換樓 10年業主毋須補價 房協同類計劃6年接29申請
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
租置計劃零着墨 李稱「未到決定階段」
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
康文設施市場化 試點沙灘辦水上活動 選8場地閉館日出租辦活動 或涵藝術館文化中心
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
推遊艇經濟北艇南下 授權內地機構考船牌
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
蘭桂坊明年翻新核心地帶景觀 不涉額外撥款
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
米埔開放邊境禁區 進入仍須向漁署申許可
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
半額資助餐廳申清真認證 美酒節升級
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
允攜狗入食肆振消費 研有條件發牌設配額 加快審批露天座位申請 毋須再補地價
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
政黨一致讚好報告基層籲回應民生訴求
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
進階低空經濟「沙盒X」料明年推
優先審批創新藥 盼引藥企來港
優先審批創新藥 盼引藥企來港
綠色集運規管 料明年提草案
綠色集運規管 料明年提草案
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
鼓勵離開綜援網 試行現金獎勵職津戶 消息：擬為期3年
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
初生子女免稅額多一年 首兩年享26萬元
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
中學三層應急制恒常化 擴至高小 擴大支援精神健康問題 校長歡迎籲助教師減壓
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
打擊跨境借殼辦學 年內訂私校守則設名冊
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
高中中西史優化課程框架 2027/28學年推行
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘
美聯儲減息0.25厘 「點陣圖」預測今年再減半厘