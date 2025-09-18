補充輸勞收緊侍應初級廚師聘請 與本地工比例改變計法 勞界：近來較有力措施

政府消息引述數據稱，計劃自前年9月推出至今年8月，批出11,725個侍應及8648個初級廚師配額；在今年7月底，有5435名侍應及4034名初級廚師在港工作。他指因兩工種涉大量申請及配額，當局想聚焦處理。

僱主本地招聘時間4周延長至6周

消息人士說，6周本地招聘適用於今日起通過初步甄別的申請；人手比例要求則由下一批交勞顧會給予意見的申請開始實施。他補充，不涉侍應與初級廚師的外勞申請，計算人手比例時，本地僱員人數要剔除侍應與初級廚師；認為新要求實施後，部分僱主或未能為目前聘用的所有外勞侍應與初級廚師取得續約配額。

被問為何不煞停輸入外勞，消息人士強調須平衡勞資看法，故不考慮煞停，但未來會視乎市場狀况及失業率再調整，包括可能將上述要求套用至其他工種輸勞申請。

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮說，新要求未全面回應勞工界，但算是當局推出措施中力度較大，往後兩三個月要觀察行業失業率，如部分行業失業率仍持續上升，應推出更嚴謹措施，如將人手比例按工種計算的要求擴展至其他工種輸勞申請。

譚金蓮相信延長本地招聘會增加輸勞成本，或令僱主更願意聘用本地人，部分外勞任職的崗位會重新釋放供本地人投身。但她擔心會有僱主改以其他職位申請輸勞，實際卻做初級廚師工作，認為最嚴謹是所有輸勞申請均按工種計算人手比例。

餐飲業憂續約時未能保留所有外勞

目前全職本地僱員與外勞2：1比例要求，是按僱主所有職位作計算基礎，新安排下初級廚師和侍應將獨立計算。香港餐務管理協會會長楊位醒稱，輸入侍應及初級廚師須按工種計算人手比例，會令僱主有更多考慮、要及早部署，雖感無奈但接受及諒解政府的新要求。他說餐飲業營運艱難，以現時經營狀况估算，已輸入的外勞「剛剛好滿足到業界需求」，但擔心未來續約時未能保留所有外勞，屆時或要聘用幫工。

此外，政府將成立舉報非法勞工專線，並加強跨部門聯合行動打擊非法勞工。

明報記者

（2025年施政報告）