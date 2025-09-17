明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

施政報告列短中長政策 專章談北都AI篇幅大

【明報專訊】特首李家超今早11時發表任內第四份《施政報告》。他昨日出席行會前表示，報告主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，主軸圍繞經濟和民生，體現其一貫施政理念。李家超展示新一份報告封面，稱沿用過去數年的綠色代表活力和延續性，「也代表特區政府的政策和香港的繁榮活力會延續下來，一年一年地向前邁進，邁向更美好的明天」。

李家超稱《施政報告》有短、中、長期政策，主軸圍繞經濟和民生，亦體現他過去幾年的施政理念是發展經濟和改善民生。篇章鋪排方面，前幾年《施政報告》多先提及國安和政府管治，接着闡述發展傳統和新興產業，再逐一提及房屋土地、教育、醫療等範疇的措施；據悉今年《施政報告》將設專章闡述重點發展方向，包括加快發展北部都會區，也有專章關於產業發展和革新的策略。

綜合報道及消息，報告主調是在不同範疇「拆牆鬆綁」，例如報告重點之一的北都，除了簡化規劃流程、引入快速審批制度，當局也擬以靈活方式批出產業用地，包括考慮選取特定行業有限度投標，亦不排除直接批地，以吸引企業落戶，同時傾向由政府牽頭的公司建設和營運個別產業園區，以及擬設專屬法例推進北都發展。

另外，報告也將大篇幅提及人工智能（AI），例如政府部門應用AI提升效率、鼓勵各界廣泛使用AI等，政府也有意設基金鼓勵學校引入AI教育。

至於其他產業發展，政府近年力推「低空經濟」、航天科技、生態旅遊等，據報《施政報告》將提及低空經濟第二期試驗項目，並擬設立數以億元的專項基金，支援本港大學的航天科技研發項目；報告也將提出生態旅遊的具體建議路線。

李家超表示，他與政府團隊發表報告後，會到不同媒體或組織解說政策。李今午出席記者會後，晚上將出席電視論壇，明早出席聯合電台節目，同日上午到立法會答問會；各政策局長未來幾日將輪流舉行記者會及到立法會相關事務委員會，解說各項政策。

相關字詞﹕施政報告2025 北都 施政報告 李家超

上 / 下一篇新聞