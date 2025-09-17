施政報告列短中長政策 專章談北都AI篇幅大

【明報專訊】特首李家超今早11時發表任內第四份《施政報告》。他昨日出席行會前表示，報告主題為「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」，主軸圍繞經濟和民生，體現其一貫施政理念。李家超展示新一份報告封面，稱沿用過去數年的綠色代表活力和延續性，「也代表特區政府的政策和香港的繁榮活力會延續下來，一年一年地向前邁進，邁向更美好的明天」。
李家超稱《施政報告》有短、中、長期政策，主軸圍繞經濟和民生，亦體現他過去幾年的施政理念是發展經濟和改善民生。篇章鋪排方面，前幾年《施政報告》多先提及國安和政府管治，接着闡述發展傳統和新興產業，再逐一提及房屋土地、教育、醫療等範疇的措施；據悉今年《施政報告》將設專章闡述重點發展方向，包括加快發展北部都會區，也有專章關於產業發展和革新的策略。
綜合報道及消息，報告主調是在不同範疇「拆牆鬆綁」，例如報告重點之一的北都，除了簡化規劃流程、引入快速審批制度，當局也擬以靈活方式批出產業用地，包括考慮選取特定行業有限度投標，亦不排除直接批地，以吸引企業落戶，同時傾向由政府牽頭的公司建設和營運個別產業園區，以及擬設專屬法例推進北都發展。
另外，報告也將大篇幅提及人工智能（AI），例如政府部門應用AI提升效率、鼓勵各界廣泛使用AI等，政府也有意設基金鼓勵學校引入AI教育。
至於其他產業發展，政府近年力推「低空經濟」、航天科技、生態旅遊等，據報《施政報告》將提及低空經濟第二期試驗項目，並擬設立數以億元的專項基金，支援本港大學的航天科技研發項目；報告也將提出生態旅遊的具體建議路線。
李家超表示，他與政府團隊發表報告後，會到不同媒體或組織解說政策。李今午出席記者會後，晚上將出席電視論壇，明早出席聯合電台節目，同日上午到立法會答問會；各政策局長未來幾日將輪流舉行記者會及到立法會相關事務委員會，解說各項政策。
