李：思考特殊公屋戶收樓政策 房署稱會加強職員敏感度 協助遺屬者促問責

協助死者家屬跟進事件的黃先生昨對李家超的回應表示失望，斥房屋署人員輕視兩母子的精神問題，促請官員問責。

上訴納醫界代表 李稱可行

李家超昨日出席行會前表示，政府在執行政策上一定有優化空間，「沒有最好，只有更好」，部分坊間建議可行，例如在上訴委員會（房屋）增加醫護界代表，委員在考慮特別是精神健康有問題的住戶個案時，可以充分由醫護角度給予意見。李又點名房屋署，稱該署在處理特別個案時，程序上如何做到情理兼備、更人性化，「房屋署是應該考慮的」，他亦已要求署方考慮。

李同時提及過去3年收回約9000個公屋單位，以每個單位可容3至4人家庭推算，估計已助近3萬人上樓，認為若無現屆政府打擊濫用公屋的政策，相關家庭仍要繼續輪候公屋。

房署：續辦簡報會

安排委員交流經驗

對於政策上是否一定會要求嚴重違規公屋戶遷出、何時落實上訴委員會增加醫護界代表的建議，房屋署昨日回覆本報查詢時未有正面回應。該署透露會採取兩項工作，包括上訴委員會秘書處會繼續定時安排簡報會，安排委員分享和交流處理不同個案的經驗，協助委員在聆訊時更全面和立體地審視個案的不同情况。

另外，該署稱會加強職員處理有特殊情况租戶的敏感度，更早識別及更小心注意住戶的情緒和需要，適時安排社工或其他專業界別人士介入，並會優化處理特殊個案的制度。

協助天恩邨墮樓住戶家屬的黃先生表示，李家超昨日說法與房屋局長何永賢上周二說法相近，認為李就打擊濫用公屋成效的說法是「掩人耳目、轉移視線」，李未回應為何有房屋署人員輕視母子的精神問題，屢次發信要求遷出，亦未有調查清楚死者生前是否對擁有土地一事知情，便發出「遷出通知書」。黃質疑房屋署失職，促請官員問責。

公屋聯倡指定職級把關

公屋聯會總幹事招國偉認同需小心處理個別個案，建議就涉及精神病患及身體殘障人士的個案，房屋署可研究由指定職級人員「把關」，由他們決定是否收回單位。

翻查資料，若任何人藉虛假陳述或資料獲編配公屋，房委會可根據《房屋條例》賦予的權力終止申請人及其家庭成員相關租約。在公屋住滿10年的住戶，須每兩年申報一次家庭入息、資產及是否擁有香港住宅物業，若虛假申報，同樣可被終止租約（見表）。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676