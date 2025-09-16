消委新總幹事：擬引AI改革投訴系統

沈朝暉首主持記招 稱任內將開源節流

政府在今個財政年度（2025/26）向消委會撥款逾1.6億元預算，按年增5.6%。沈朝暉昨談到任內工作目標，表明會開源節流，將加強與各界持份者合作增添消委會的財務資源，並檢視工作的緩急輕重，「有些開銷不太重要的，就不再繼續做」。她期望在資源許可下將引入人工智能等科技改善運作，包括增設投訴調解平台，並改革沿用多年的投訴管理系統，相信能縮短處理投訴的時長，長遠減省人力。

沈朝暉亦盼任內增加消委會的政策影響力，將加強與政府部門合作，讓當局制定新政策時能充分考慮及保障消費者權益，舉例消委會今年3月發表涉私營醫療服務的研究報告便獲當局採納。不過她說，不會就研究報告的數目訂立關鍵績效指標（KPIs），「最重要做的報告是有用，配合政府政策」。

熱氣球節341投訴 續與主辦聯絡

本月初舉行的「香港國際熱氣球節」在政府拒批安全許可下無法載人升空，惹來不少消費者抨擊。上任首月已迎來大型消費爭議，沈朝暉說，截至昨午5時已接到341宗投訴，涉款約34萬元，最多一宗涉款1萬元；而近日再接到個案反映無法致電申請退款，消委會將繼續與主辦方聯絡，盼其能履行11月退款的承諾。

（消委報告）