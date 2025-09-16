測30款泥膜 九成檢重金屬 兩超標 消委：有傷口暗瘡增攝入風險

Apivita代理：有定期測試

Aromatica稱符韓國要求

今次測試涵蓋30款泥膜，售價由79至610元不等，按每10毫升或10克樣本計，售價由5.3至122元不等，相差22倍。測試發現，除法國「Chanel」及韓國雪花秀（Sulwhasoo）樣本外，其餘28款分別驗出1至3種重金屬，包括砷、鎘、鉛、銻，當中兩款的砷或鉛含量超標，「Apivita」樣本驗出砷含量7.1mg/kg，「Aromatica」樣本檢出砷含量3.1mg/kg及鉛含量14mg/kg，超出美國食品及藥物管理局要求及內地《化妝品安全技術規範》上限。

Apivita代理商回覆消委會稱，涉事產品沒使用重金屬物質作原材料，亦有定期做重金屬測試，並引述指歐盟《化妝品條例》允許「技術上無可避免」非刻意添加的微量金屬雜質並不設上限。Aromatica廠商稱涉事產品於去年生產並已停產，謂不同地區對化學物質要求不同，產品完全符合韓國要求，強調已嚴格測試，確保為消費者提供安全產品和透明資訊。

兩款沒驗出 消委：反映技術可行

消委會總幹事沈朝暉說，消費者使用泥膜時，普遍會塗上皮膚3至15分鐘，若只短暫接觸皮膚且立即清洗，健康風險不大，但若長期使用或皮膚有傷口、暗瘡、濕疹等，會增加攝入重金屬風險。該會提到今次有產品完全沒檢出重金屬，反映減低產品內重金屬在技術上可行，認為廠商應做好原材料管理及生產工序監控。

12款含致敏香料 Charlotte Tilbury最多

測試另發現12款樣本驗出1至5種香料致敏物質，以「Charlotte Tilbury」樣本驗出的種類最多，涉苯甲酸芐酯、苯甲醇、己基肉桂醛、羥基香茅醛及芳樟醇；其次是韓國「belief」樣本，檢出3款。消委會提醒，香料致敏物質種類愈多，致敏風險愈高，消費者尤其濕疹患者及過敏肌膚者應小心選擇。

（消委報告）