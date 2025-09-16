明報新聞網
要聞

私營兒童疫苗計劃多需全數預繳 獲證不宜接種仍多非全額退 消委籲提供單針

【明報專訊】政府現循「香港兒童免疫接種計劃」為合資格初生至小六學生免費打針，不過部分家長會帶子女到私營醫療機構或集團額外接種其他疫苗。消費者委員會從9間機構的網站蒐集兒童疫苗計劃的資料，發現8間要求消費者全數預繳疫苗計劃的款項，涉款數千至逾萬元；即使獲醫生證明不適合接種疫苗，多不會全額退款。消委會提醒，全數預繳涉一定風險，包括機構突然結業或子女健康狀况轉變等，籲消費者按自身情况選購。

僅「新都」允按針繳付 設冷靜期

今次調查涉及9間私營醫療機構或集團共19個兒童疫苗計劃（見表），各計劃分別涵蓋兩至6種疫苗，共4至12針注射針數，收費由3000元至14,680元不等。消委會先從機構網頁蒐集服務收費和相關資料，整合後交由相關機構核實，並以消費者身分向沒有回覆的3間機構查詢。

機構稱疫苗須預購 「多針」便儲運

8間機構要求消費者全數預繳疫苗計劃的款項，只有「新都醫療」容許消費者選擇全數預繳或按針繳付，並唯一設有「冷靜期」安排，容許消費者在購買服務套餐7天內取消，惟仍需繳付5%手續費。個別機構向消委會解釋，所有疫苗必須預先向藥廠訂購，並可能受「最少預訂量」限制，並非消費者隨時「想有就有」；而「多針」計劃便利機構將疫苗存倉及安排一次過運送，有助減省行政成本。

多可退差額 部分收診症費手續費

消委會總幹事沈朝暉表示，預繳式「多針」計劃能降低疫苗售價，對消費者「非完全是壞事」，但仍涉一定風險，包括家庭生活安排有變、機構突然結業，或子女健康狀况轉變而需取消接種等，提醒消費者購買計劃前小心考量。她亦留意到，8間機構只提供疫苗計劃，呼籲各機構新增提供單針選項供消費者選擇。

消委會亦整合各機構的退款安排。倘遇醫生證明不適合接種疫苗或注射後不適，8間機構可退回計劃收費的差額，惟部分需收取醫生診症費或手續費，餘下「香港心醫療集團」表明不設退款，已支付款項可用於其他計劃或項目。消委會提醒消費者在付款或簽署任何合約前，先了解條款及細則，以減低日後爭拗及金錢損失的風險。

部分疫苗不包括在計劃內

「怡健」網站兩色標示疫苗有誤導

另有兩間機構的網站資訊較含糊。「怡健醫療中心」在網頁介紹疫苗計劃時以藍色字體標示部分疫苗種類，其餘為黑色，但沒註明不同顏色的含義，待消委會職員以消費者身分查詢後，始得悉藍色標示的疫苗並不包括在疫苗計劃內，如要接種需額外付費。消委會批評做法具誤導性，認為機構應在網頁清楚列明，保障消費者知情權。

「新匡喬醫療集團」則只列出單一種類的疫苗收費及內容，未提供疫苗計劃相關資訊，待致電查詢後始透過即時通訊軟件傳送計劃詳情。消委會指做法對消費者造成不便，促提高資訊透明度。

明報記者

（消委報告）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

