要聞

首8月接548宗藥房投訴 「斤變両 両變錢」佔四成

【明報專訊】不少旅客來港旅遊均會選購藥品和藥材，消費者委員會在今年首8個月接獲548宗涉藥房及藥妝店的投訴，71%投訴人為旅客。有新加坡旅客投訴在港選購藥材奶薊草時，看到計價單位是「両」，惟店員沒提及總售價便將藥材磨成粉，索價逾3萬元，再解釋計價單位是「錢」。消委會表示「斤變両」、「両變錢」等不良營銷手法佔總投訴約四成，嚴正呼籲業界遏止歪風。

七成投訴人為旅客

消委會在首8個月接獲548宗涉藥房及藥妝店的投訴，按年減1.4%，投訴原因依次為：不良營銷手法（40%）、懷疑假貨或影射貨品（20%）、售價或收費爭議（14%）、貨品質素（9%）等。會方昨講述投訴個案，除新加坡旅客陷「両變錢」糾紛外，有內地旅客來港購買安宮牛黃丸時，遭店員提供另一款包裝和外觀高度相似的藥品；另有內地旅客購買6瓶裝「藿香正氣水」，收據卻列作12瓶裝，疑遭多收費用。

消委會總幹事沈朝暉表示，旅客或因語言不通，更易陷入涉計價單位的消費糾紛，尤以說英語者更易混淆斤、両、錢等單位，提醒商戶出售藥材或參茸海味等貨物時，應清晰標示價格及計價單位，並在交易前主動說明，減少爭議。她又建議消費者拍攝記錄消費過程，並保留單據，以便消委會介入。

（消委報告）

